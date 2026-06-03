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虎航新增高雄兩航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣虎航（6757）昨（2）日宣布，將於今年9月開航高雄-石垣島及高雄-小松兩條全新航線，讓高雄出發飛往日本的航線增加至11條，如再加上高雄-首爾金浦、高雄-濟州島及高雄-峴港航線，旗下營運高雄出發航線將達14條。

慶祝開航，台灣虎航將於明天推出限時開賣促銷，高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅新台幣1,599元起。

台灣虎航表示，在地方產業轉型與觀光外溢的雙引擎驅動下，南台灣的旅運市場自疫後便展現驚人的成長爆發力。除了產業帶動的商務差旅外，南部旅客對於時間效率及便利性的追求，讓「就地出發」的旅遊風氣，成為最具潛力的旅運藍海。

目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、熊本、沖繩，待石垣島、小松開航後，將達到11條航線。

值得一提的是，高雄-石垣島以及高雄-小松航線皆將成為台灣虎航營運由高雄出發的獨家獨飛航線。

開航後不僅可免除南部旅客北上奔波的勞頓，更能享受專屬直航的便利性，全面搶攻台灣南部市場的日本旅遊商機。

高雄-石垣島航線預計2026年9月2日開航，開航初期每周營運兩班；高雄-小松航線預計2026年9月3日開航，開航初期亦為每周營運兩班。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

虎航 航線 高雄

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