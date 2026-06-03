雙鴻2026年拚績增70%

散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申昨（2）日表示，旗下整合式散熱器（IHS）已量產出貨美系CPU大廠，加上冷卻液分配單元（CDU）步入放量期，後市動能強勁。法人看好，雙鴻今年營收有望年增60%至70%，明年持續高速成長。

雙鴻昨天參加台北國際電腦展（COMPUTEX），林育申受訪，釋出以上訊息。

林育申指出，旗下IHS已成功克服大量生產瓶頸，正式量產供貨美系CPU大廠，預計年底產量可達50萬至100萬片。該新產品具備鍍金製程，由於客戶因應地緣政治風險，希望供應鏈採取分散布局，因此配合客戶將該產品全部集中在泰國廠生產，最近也將大幅擴充泰國廠產能。

針對CDU產品，林育申預期，明年將迎來爆發性成長。雙鴻的In-Rack與In-Row等CDU產品，今年上半年已開始小量出貨，下半年進一步放量，今年全年出貨量預估約數百台，隨著資料中心需求大增，明年兩款CDU總出貨量目標將大幅躍升，規模上看2,000台。