台塑推 AI 工安解決方案

台塑（1301）昨（2）日宣布，與宜鼎國際、高通技術公司達成三方策略合作，共同推出「AI工安視覺解決方案」，整合宜鼎、高通技術公司與台塑的技術優勢，涵蓋AI軟體、邊緣運算硬體及實際場域部署能力，打造完整端到端解決方案架構。

透過此次三方強強聯手策略合作，台塑、宜鼎、高通將共同推動邊緣AI、生成式AI 與工業場域應用深度融合，協助全球公共場域與工業廠房環境，建構更即時、更智慧且更具安全性的工安管理新模式。

台塑總經理林勝冠表示，作為此套解決方案系統整合與先行驗證者，台塑實證了AI技術在現代安防應用中的潛力。未來公司不僅計畫擴大導入至台塑自有場域，更將積極拓展至全球產業客戶，並鎖定電子圍籬、智慧巡檢與人臉辨識等工安核心應用，提供端到端整合服務。台塑不僅著重技術本身導入，更期望成為最懂產業需求、能實踐落地且持續優化的技術整合夥伴。

台塑針對實際場域需求，負責工安辨識AI模型的軟體開發與場域驗證，並扮演AI系統整合商（SI）角色，整合上述軟硬體技術架構，促使解決方案能夠實際落地應用，並提供解決方案的推廣、布建與技術導入服務。

本次推出的「 AI工安視覺解決方案」採用私有雲架構，並全時運作於宜鼎APEX-X100-Q邊緣AI伺服器，協助企業全面強化資料安全與資訊隱私保護。