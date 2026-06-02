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晶彩科公告自結4月 EPS -0.27元
晶彩科（3535）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，2日應主管機關要求公布相關財務業務等重大訊息，自結今年4月合併營收1,981萬元，年減3%。稅後純損2,158萬元，年增16%；EPS為-0.27元，年增16%。
面板前段AOI檢測設備市占率逾五成的晶彩科，近年跨足半導體檢測市場有成，今年首季合併營收3.25億元，年增539%。稅後純益7,802萬元，年增304%；EPS為0.99元，年增304%。
晶彩科2日股價帶量上漲3元，成交量逾1.84萬張，收137.5元，呈連三漲走勢。相較於5月28日收120.5元，近三個交易日漲幅逾14.1%。而對比5月25日收盤價130元，其後連跌三日至28日的120.5元，三日跌幅為7.8%。
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