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信邦營收／5月30.11億元 續創歷史新高
信邦（3023）2日公布自結5月合併營收為30.11億元，較4月29.60億元成長1.72%，比去年同期25.62億元成長17.53%；累計前五月合併營收為142.94億元，較去年同期成長7.01%。
信邦指出，5月合併營收30.11億元，不僅超越4月29.60億元的紀錄，也是首度突破30億元大關，續創公司成立以來單月營收歷史新高；累計前五月合併營收142.94億元，寫下歷年同期次高表現。
5月合併營收之成長，係醫療、汽車、工業應用、通訊及電子周邊等領域銷售增溫，分別較4月增長1.21%、13.04%、1.58%及8.74%。
MAGIC五大產業累計前五月表現，相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長22.57%、汽車產業成長26.42%、綠能產業減少12.72%、工業應用產業成長22.68%、通訊及電子周邊產業減少11.36%。
產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收77.33%；連接器及零組件銷售占22.67%。
產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收35.03%；通訊及電子周邊產業占19.53%；綠能產業占18.82%；汽車產業占16.85%；醫療及健康照護產業占9.77%。
近年來，全球供應鏈重組與AI應用快速發展，正大幅提升高階電子製造產業的競爭門檻。信邦未來成長主軸已明確聚焦於高價值產業應用市場，近期以美國人形機器人、半導體高階設備及商用運輸無人機作為未來成長的動能，同步推進醫療、汽車電子與低軌衛星等領域布局，全面啟動下一階段產能擴張計畫，厚植中長期核心競爭力。
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