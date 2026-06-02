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在手訂單再創新高 法人大幅調升帆宣目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

帆宣（6196）逐漸轉型為半導體高附加價值整合服務供應商，法人指出，截至4月底在手訂單已達1,080億元，再創歷史新高，其中工程相關業務占比約70%至80%，顯示未來2至3年能見度高，大幅調升目標價逾六成。

投顧法人分析，帆宣近年積極切入先進封裝供應鏈，目前已參與CoWoS、CoPoS相關設備製造、代理銷售及現場安裝及維護，接獲上百條產線訂單需求，主要來自CoWoS產能外包至封測廠帶來的擴產效應。

帆宣今年另一成長主軸來自艾司摩爾相關業務，法人表示，艾司摩爾先前展望2026、2027年EUV產能分別擴充至60台、80台以上，相較2025年EUV認列的48台大幅成長，並上修非EUV營收至成長，顯示本輪AI浪潮不只集中在 5奈米以下先進製程，亦拜封裝、高階晶片周邊IO、電源管理晶片等需求全面爆發，導致DUV配置必須跟上。

在半導體自動化設備業務方面，帆宣南科六廠已於今年投產，順勢迎來先進封裝設備裝機潮，法人預期部分設備在2026年出貨量較2025年倍數成長。

帆宣今年底至明年初開始認列台積電（2330）亞利桑那廠P2，專案獲利將優於過往，法人看好，未來將受惠客戶海外先進封裝擴產需求，並在2027年迎來相關廠務工程商機。

截至4月底，帆宣在手訂單1,080億元，約為2025年營收2倍，考量訂單結構以工程為主，法人預期2026至2027年營收成長將具延續性，且產業景氣維持高度熱絡下，營運重點將是如何滿足客戶快速拉貨與提前交付需求。

帆宣 CoWoS

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