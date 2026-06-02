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記憶體景氣續旺 法人調升華邦電今明年獲利預估

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

華邦電（2344）第1季財報優於預期，法人預期第2季記憶體均價上揚逾五成，且DRAM產業上漲趨勢可能直達2027年，公司積極擴充產能以爭取此波景氣上行商機，大幅調升2026、2027獲利預估值及目標價。

根據TrendForce最新預估，第2季DRAM合約價平均季上揚約58%至63%，其中，Consumer DRAM單季上揚約45%至50%；NAND合約價預估季漲70%至75%，下半年合約價格將持續上漲，但步調相對溫和，季上揚約3%至8%，NAND漲幅大於DRAM。

展望2027年，法人指出，記憶體市況轉為LTA長約主導，供應商與雲端服務提供商（CSP）傾向將DRAM與HBM協議捆綁銷售，並納入預付款、年度參考價格與價格上下限等條款。

此外，統計顯示谷歌、亞馬遜、Meta及微軟（Microsoft）等四大CSP最新2026年資本支出預算，再次上修至7,250億美元，法人看好，CSP投資動作持續，將支撐記憶體價格在可見未來仍保持高檔水準。

NAND 華邦電

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