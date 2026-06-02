本業、業外皆美 法人樂觀預期南亞獲利可望重返高峰

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣示，「代理式AI（Agentic AI）時代正式來臨」，AI已從過去的生成式 AI，邁入代理 AI 階段，「有用且能賺錢的AI」已經到來，一席話也點出資訊安全的重要，資服股成為2日盤面上的亮點，高達8檔曾亮燈漲停，零壹（3029）漲停雖打開，但漲幅仍逾8%，精誠（6214）一開盤就衝上漲停鎖死，華經（2468）也衝漲停。

2026-06-02 12:18