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本業、業外皆美 法人樂觀預期南亞獲利可望重返高峰

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

南亞（1303）第1季財報超標，受惠AI應用蓬勃發展，帶動電子材料成長動能強勁，加上轉投資南亞科台塑化獲利轉佳，大幅挹注南亞業外收益，法人樂觀預期2026年有機會大賺逾一個股本，並調高目標價。

投顧法人分析，南亞4月營收276.8億元，繳出優於預期成績單，主要隨電子材料需求持續暢旺，報價依據市況調漲，及銅箔基板、ABF載板、玻纖布、玻纖絲等產品銷售動能仍然強勁，帶動價量持續放大。

展望第2季，南亞拜電子材料需求熱絡，目前環氧樹脂、玻纖絲、玻纖布產能近滿載，銅箔、銅箔基板產能利用率達80%至90%，法人預期電子材料營收占比持續增加，調漲售價有利產品組合優化，單季營收可望季增近兩成。

法人指出，南亞電子材料產品營收占比已逾50%，目前持續發展銅箔基板產品，預期M8、M9系列通過認證後，下半年將逐步放量生產，M10系列則認證開發中，其餘電子材料產品，除中低階、一般電子級材料供給趨緊，並積極爭取中高階材料訂單，2026年將大幅成長可期。

南亞 南亞科 台塑化

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