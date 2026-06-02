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黃仁勳宣示代理 AI 來臨 點亮資服股 精誠、華經衝漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣示，「代理式AI（Agentic AI）時代正式來臨」，AI已從過去的生成式 AI，邁入代理 AI 階段，「有用且能賺錢的AI」已經到來，一席話也點出資訊安全的重要，資服股成為2日盤面上的亮點，高達8檔曾亮燈漲停，零壹（3029）漲停雖打開，但漲幅仍逾8%，精誠（6214）一開盤就衝上漲停鎖死，華經（2468）也衝漲停。

黃仁勳表示，「有用的AI」已來臨，並且認為AI不會消滅就業，因為AI能提高軟體工程師生產力，為什麼不多聘軟體工程師」？針對外界憂慮AI會讓軟體公司倒閉，黃仁勳強調，情況剛好相反，因為會有許多代理，從事許多軟體工具，但這些軟體必須要以AI能使用的方式呈現。

黃仁勳出乎意料的點出了資訊安全的重要，讓資服股成為盤面上的亮點族群，2日盤中一度有8檔亮燈漲停，包括零壹、華經、精誠、三商電（2427）、鴻名（3021）、慧友（5484）、訊達（6140）、驊宏資（6148）等。

華經早盤以40.05元開出後衝達漲停40.15元，雖曾打開，但午盤再衝上漲停；零壹以115.5元開出也曾衝上漲停116元，盤中雖打開但漲幅9%；精誠跳空以漲停158元開出後鎖死。

黃仁勳 精誠 輝達

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