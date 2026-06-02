黃仁勳掀 Agent PC 革命！台股狂震千點 華碩、緯創、廣達無畏飆

COMPUTEX 2026於6月2日盛大登場，輝達執行長黃仁勳在展前演講拋出「Agent PC」新革命，發表全球首款專為個人代理打造的Windows晶片「RTX Spark」，正式將AI從雲端引爆至終端裝置。此舉不僅讓全球科技大廠高喊「準備好了」，更直接點燃台股PC供應鏈的狂飆行情，成為市場最吸睛的焦點。

受到輝達RTX Spark平台引爆的終端革命刺激，電腦設備族群2日開盤氣勢如虹。宏碁（2353）、華碩（2357）、仁寶（2324）、銘異（3060）聯袂高掛漲停，廣達（2382）也放量強漲逾9%、突破400元關卡，微星（2377）、英業達（2356）、和碩（4938）等指標股同步走強。

這股AI浪潮更直接反映在成交量能上。熱門指標股緯創（3231）不到上午9點40分，成交量就已突破16萬張並數度攻上漲停；接近中午12點前，緯創、英業達與宏碁的成交量更雙雙衝破20萬張大量，攜手擠進台股人氣前十名榜單。在資金瘋狂湧入下，緯創與廣達的單日成交值盤中即雙雙突破400億元大關，吸金力道強勁。

然而，2日台股整體走勢卻猶如搭上海盜船。大盤在輝達GTC Taipei演講帶來的利多，與中東局勢動盪的多空交錯影響下，陷入劇烈震盪。盤中指數最高一度大漲將近550點，衝上45,915.92點高位；隨後卻受到美股期指翻黑拖累亞股的影響，盤中兩度遭遇急殺，指數一度重挫近470點、回落至44,869.38點，4萬5千點大關盤中一度失守，上下震盪價差高達1,047點。

法人分析，研調機構預估2026年全球AI支出將達2.59兆美元，年增率高達47%。黃仁勳此次將戰略延伸至終端，宣告未來AI Agent將無所不在。目前微軟、戴爾、惠普、聯想與微星等大廠均已加入陣營，首波搭載RTX Spark超級晶片的輕薄筆電如華碩ProArt P16、微星Prestige N16 Flip AI+將陸續問世，宏碁也規劃推出Nitro及Swift系列新品。台廠供應鏈不僅在Vera Rubin超級電腦扮演關鍵核心，更在終端量產潮中全面卡位，搶啖這場PC革命的大餅。