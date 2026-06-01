期貨商論壇／黃金期 區間整理

紐約黃金期貨近一周呈低檔震盪整理格局，雖上周連兩個交易日收高，但統計全月仍小幅收黑，顯示市場多空力量陷入拉鋸，雙方在月線附近僵持，整體方向尚未明朗。

就近期影響金價變數而言，美伊停火協議進展值得關注。協議能否真正達成，深層意義在於牽動油價走向，進而影響聯準會政策節奏。若通膨壓力緩解，反而有助於降息預期升溫，對黃金形成中長期支撐。

全球最大黃金ETF-道富黃金ETF近期資金持續流出，反映市場部分機構在獲利了結與資產再平衡考量下，調節黃金部位，此一資金動向亦呼應今年以來資金自避險商品回流股市的趨勢，雖央行購金力道仍強勁，使長期趨勢維持偏多，不過仍需時間發酵。

整體而言，金價後市焦點仍在於美伊衝突是否轉向和緩，將作為金價方向的重要指引。若投資人想參與黃金行情，皆可透過台灣期貨交易所推出的「黃金期貨契約（GDF）」與「台幣黃金期貨契約（TGF）」進行操作，可以此靈活調整多空部位，但進場前務必審慎評估自身風險承受度，並嚴格控管保證金水位與整體部位風險。（統一期貨提供、記者周克威整理）

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