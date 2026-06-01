臺灣證券交易所董事長林修銘表示，台灣擁有全世界最強大的電子與半導體供應鏈作為堅實後盾，未來證交所將透過「台灣創新板（tib）」持續引導資金投入前瞻產業，讓「資本島」與「科技島」發揮「魚幫水、水幫魚」的加乘效應，響應政府亞洲創新籌資平台政策願景，為前瞻企業打造具備國際競爭力的籌資聚落。

林修銘近日出席「2026天下2000大企業論壇」，以「明日之星，台灣下一輪盛世啟航」為題發表專題演說時，做出以上表述。

針對台股的科技類股占比高達81%，林修銘指出，這正是台灣在國際舞台上無可取代之優勢與底氣。這份耀眼成績代表的並非單一企業之成就，而是由指標企業領頭，帶動向下延伸涵蓋半導體、AI及各類資通訊應用的完整且強大供應鏈。這個由上下游企業緊密結合而成的台灣隊，在全世界的AI與科技變局中扮演絕對關鍵角色，並充分展現台灣產業聚落效益，不僅支撐強大經濟韌性，更讓台灣成為全球資本市場高度關注的投資亮點。

林修銘強調，推動台灣創新板是資本市場另一次重大變革，其最大特色在於採用以「市值」為核心的上市標準，精準聚焦半導體、人工智慧、資安安控與數位雲端等14項前瞻產業。為打造一條從企業籌備進入資本市場、上市到上市後發展的完整支持路徑，證交所傾注集團資源「一路陪跑」，從提供ESG與IR客製化輔導、委託專業機構出具研究報告，到積極舉辦國際展會與法說會等引資活動，全方位挹注企業營運動能，以實際行動鏈結資本市場資源，全力將台灣創新板打造為具備台灣特色的「亞洲那斯達克」。

在具體成效上，創新板自2025年11月開放當沖，將交易制度與一般板完全拉齊後，成長力道驚人。近一年指數漲幅高達107%，至5月22日均成交值更較2025年大幅躍升239%。價量齊揚的傲人成績，代表台灣創新板已成功塑造出一個獨特且具吸引力的創新扶植品牌。

「2026天下2000大企業論壇」亦邀請台灣創新板上市公司—聯友金屬-創（7610）、奧義賽博-KY創及暉盛-創（7730）等公司代表進行「下一波關鍵企業對談」。