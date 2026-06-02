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聯德控股打入美系晶片鏈
聯德控股-KY（4912）成功切入AI水冷供應鏈，旗下AI伺服器水冷浮動機構件打入美系AI晶片大廠供應鏈，打破過往水冷浮動機構件長期由美商獨供局面。
據悉，聯德歷時逾二年研發防漏水機構件，已送樣大客戶驗證中，規劃今年第4季年底在中國大陸昆山廠量產，為營運注入跳躍式成長新動能。
隨著AI伺服器進入液冷時代，一旦漏水將造成數百萬美元的硬體與停機損失，使得防止漏水的浮動機構件需求迎來爆發式成長。
市場預估，2025年全球液冷AI機櫃建置量約4萬台，2026年可望倍增至8萬台，每台機櫃平均配置50至80個浮動機構件，潛在商機呈現跳躍式擴張。
據了解，該款水冷浮動機構件新品單價至少100美元，且美系晶片大廠釋出的訂單規模極為龐大。
聯德控股-KY目前已完成核心技術開發與模擬測試，並陸續取得台灣、大陸、美國及歐洲專利，目前正配合美系大客戶進行批量測試，力拚年底前全面放大出貨量。
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