聯德控股打入美系晶片鏈

近來股價強勢上揚、昨（1）日盤中再創歷史新高的IC設計大廠聯發科（2454），高盛證券在最新釋出的個股報告中指出，該公司已不再只是智慧手機晶片供應商，而是希望透過「One MediaTek」策略，打造出完整的AI運算與連接生態系。

2026-06-02 00:28