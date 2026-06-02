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技嘉板卡展望 審慎樂觀
技嘉（2376）共同總經理林英宇昨（1）日表示，記憶體價格狂飆，對終端消費市場需求帶來壓力，但隨著AI應用逐漸普及，消費者發現既有電腦在記憶體容量與運算效能方面已經難以滿足需求，將帶動換機動能持續浮現，對下半年板卡業務（主機板與顯卡）展望維持審慎樂觀，今年表現力拚不亞於去年。
近年技嘉持續提升產品定位，主機板與顯示卡等產品線皆朝高階市場發展，高階客群受記憶體價格上漲影響相對有限，有助降低市場波動帶來的衝擊。
他表示，今年整體市場環境較去年辛苦，技嘉仍以今年全年板卡表現不低於去年水準為目標。目前記憶體、CPU等關鍵零組件供應上仍有壓力，技嘉將透過供應鏈管理與產品策略調整，確保營運維持成長方向。
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