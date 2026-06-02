技嘉板卡展望 審慎樂觀

亞光（3019）董事長賴以仁表示，亞光以奈米壓印（NIL）技術生產的超穎透鏡（Metalens）應用於共同封裝光學（CPO）領域的準直鏡及稜鏡具成本及耐熱優勢，內部規劃開發Lens Array加上稜鏡的一體化元件，預計今年底送樣，搶攻CPO商機。

2026-06-02 00:20