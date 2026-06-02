智邦揪伴衝全光子 AI

網通大廠智邦（2345）橫跨輝達及ASIC兩陣營，除登上輝達執行長黃仁勳昨（1）日在GTC Taipei主題演講背板，也透過旗下Edgecore推出「Edgecore Open Fabric全機架架構」，是專為IOWN打造的全光子AI基礎設施平台，並與超微、英特爾、Astera Labs、博通、邁威爾（Marvell）、NTT合作，全面搶攻商機。

智邦總經理李訓德近兩年均參加黃仁勳訪台時舉行的「兆元宴」，並多次登上黃仁勳演講的背板，雖然智邦相當低調，但仍打造符合輝達生態系的交換器等網路設備解決方案，與輝達關係密切。

另一方面，國際雲端服務供應商（CSP）積極發展自家ASIC，智邦也與ASIC陣營關係密切，已出貨兩大CSP客戶。

今年台北國際電腦展上，Edgecore將發表「Edgecore Open Fabric全機架架構」，專為IOWN打造的全光子AI基礎設施平台，並將與光學、液冷、開放式網路及生態系統領導商超微、Astera Labs、博通、InLC Technology、英特爾、LIQID、邁威爾、NTT、Penguin Solutions、Preferred Networks和1Finity相結合。

智邦認為，IOWN不是一款產品，是一種變革，「Edgecore Open Fabric」是第一個可以將這種變革帶動AI資料中心，並完全整合可直接投入生產的平台。

智邦近年除800G、1.6T交換器產品外，更打造AI加速模組，推升營運快速成長，現在跨入Edgecore Open Fabric全機架架構，整合AI從網路傳輸、電力及散熱等整體解決方案，全面搶進AI市場。