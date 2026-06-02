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亞光搶攻 CPO 商機

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
亞光董事長賴以仁。聯合報系資料照
亞光董事長賴以仁。聯合報系資料照

亞光（3019）董事長賴以仁表示，亞光以奈米壓印（NIL）技術生產的超穎透鏡（Metalens）應用於共同封裝光學（CPO）領域的準直鏡及稜鏡具成本及耐熱優勢，內部規劃開發Lens Array加上稜鏡的一體化元件，預計今年底送樣，搶攻CPO商機。

賴以仁說，亞光很早就投入光通訊領域研發，但和目前CPO及矽光子的發展不同。目前輝達的CPO網路交換機中外部雷射透過FAU（光纖陣列單元）進入光子積體電路（PIC）會用到光學耦合元件，其中，PIC和FAU都有鏡頭並已封裝其中。現有FAU下方的WLO（晶圓級光學）未來可能由Metalens取代。

在FAU的準直鏡應用上，賴以仁分析，有微米及傳統光學蝕刻、奈米級Metalens蝕刻，以及NIL壓印Metalens三種方式，目前16及32通道的奈米級Metalens與日本合作，易於加工，量產性高，傳統光學蝕刻則有偏芯及像差的問題，導致良率偏低。

賴以仁強調，要達到多通道，一定要Metalens才能達成，亞光採用的NIL技術製程快速，適合大面積量產，具成本優勢又耐熱，即使Index達不到，也可分兩層壓印。

他看好，Metalens應用於CPO商機，除了準直鏡及稜鏡之外，未來V型槽（V-Groove）也可能採用由現有玻璃材質轉用Metalens。目前主要由康寧等大廠提供高精度玻璃V型槽材料，再由下游封裝廠或光通訊廠組裝FAU後，對接晶片。

賴以仁表示，目前亞光內部計劃開發Lens Arry加上稜鏡的一體化元件，以NIL技術整面Metalens成型完再加保護膜，依記號點可切割成一個個Meta Lens array Block，研磨出TIR反射面成Lens array+Prism一體化元件。

在元件精度上，Meta Lens array間距累積的公差還有相對TIR反射面的角度公差，甚至邊緣組裝基準面的公差都很重要，預計今年底完成送樣。

亞光 輝達 CPO

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