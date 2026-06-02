快訊

涉我海權卻被排除在外… 學者：日菲協議 政府別當路人甲

美伊和談遇挑戰！川普喊以黎停火 以色列總理卻稱以軍將繼續行動

川普：可能在未來一周達成延長停火協議、開放荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

精誠報捷 奪國防部標案

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
精誠董事長林隆奮。精誠／提供
精誠董事長林隆奮。精誠／提供

資訊服務龍頭精誠資訊（6214）旗下精誠軟體接單傳捷報，成功打入國防部「雲端資訊服務授權」案，得標金額上看360.33億元，超過精誠資訊2025年前三季營收表現。法人看好，隨著AI市場持續升溫，精誠資訊未來接單持續看增。

精誠資訊昨（1）日公告，旗下百分之百持有的精誠軟體收到國防部得標通知，「雲端資訊服務授權」案，決標金額360.33億元。本次得標金額相當可觀，已超過精誠資訊去年前三季營收表現。業界指出，精誠資訊這筆標案將可望替公司挹注未來三年營運成長動能，且由於軍方安規認證嚴格，有機會替精誠資訊帶來其他商用、企業、政府等其他標案。

展望下半年，精誠表示，公司持續加大AI投資力道，自建的AI平台在航空業與製造業已經有成功案例；同時整合算力、算法與算術三大技術能力，為企業客戶建構專屬、安全、可推論的AI系統，協助企業解決營運痛點並提升營運韌性。

據了解，精誠資訊在進攻AI的同時，也不斷強化資安防禦規格，以強化使用者資安防護。精誠資訊表示，面對AI驅動的營運轉型，企業資安已不再是單點部署或單一產品的導入，而是涵蓋風險可視化、即時判斷分析、跨域聯防與持續營運的整體治理工程。

精誠資訊受惠於國防部標案利多消息挹注，推動公司股價早盤攻上漲停，終場收144元，股價創下超過一年以來新高。三大法人合計買超1,186張，連續三個交易日買超。

精誠資訊公告4月合併營收41.98億元、月減9.3％、年成長28.3％，累計今年前四月合併營收161.66億元、年增23.4％，為同期新高。法人看好，AI帶動基礎建設出現更新，且同樣國防應用也開始導入AI功能，精誠資訊在這波標案挹注下，今年及明年營運動能有望接連衝高。

精誠 國防部 營收

延伸閱讀

黃仁勳添柴火 分析師：這些AI股很有戲

AI 代理紅火推論商機大爆發 推升通用型伺服器需求 台鏈迎追單

趨勢科技將在COMPUTEX展示資安風險量化、資安數位孿生、AI治理與防護

南亞科飆漲停、華邦電創高！15檔記憶體五月漲逾兩成 下一步看什麼？

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

華邦電4月 EPS 1.66元

記憶體廠華邦電（2344）遭列注意股票，昨（1）日應主管機關要求，公告自結4月獲利4.88億元，一個月賺贏過去兩年總和，並較去年同期暴增逾216倍，每股純益1.66元。

聯發科目標價喊5,000

近來股價強勢上揚、昨（1）日盤中再創歷史新高的IC設計大廠聯發科（2454），高盛證券在最新釋出的個股報告中指出，該公司已不再只是智慧手機晶片供應商，而是希望透過「One MediaTek」策略，打造出完整的AI運算與連接生態系。

精誠報捷 奪國防部標案

資訊服務龍頭精誠資訊（6214）旗下精誠軟體接單傳捷報，成功打入國防部「雲端資訊服務授權」案，得標金額上看360.33億元，超過精誠資訊2025年前三季營收表現。法人看好，隨著AI市場持續升溫，精誠資訊未來接單持續看增。

亞光搶攻 CPO 商機

亞光（3019）董事長賴以仁表示，亞光以奈米壓印（NIL）技術生產的超穎透鏡（Metalens）應用於共同封裝光學（CPO）領域的準直鏡及稜鏡具成本及耐熱優勢，內部規劃開發Lens Array加上稜鏡的一體化元件，預計今年底送樣，搶攻CPO商機。

智邦揪伴衝全光子 AI

網通大廠智邦（2345）橫跨輝達及ASIC兩陣營，除登上輝達執行長黃仁勳昨（1）日在GTC Taipei主題演講背板，也透過旗下Edgecore推出「Edgecore Open Fabric全機架架構」，是專為IOWN打造的全光子AI基礎設施平台，並與超微、英特爾、Astera Labs、博通、邁威爾（Marvell）、NTT合作，全面搶攻商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。