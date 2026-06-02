精誠報捷 奪國防部標案

資訊服務龍頭精誠資訊（6214）旗下精誠軟體接單傳捷報，成功打入國防部「雲端資訊服務授權」案，得標金額上看360.33億元，超過精誠資訊2025年前三季營收表現。法人看好，隨著AI市場持續升溫，精誠資訊未來接單持續看增。

精誠資訊昨（1）日公告，旗下百分之百持有的精誠軟體收到國防部得標通知，「雲端資訊服務授權」案，決標金額360.33億元。本次得標金額相當可觀，已超過精誠資訊去年前三季營收表現。業界指出，精誠資訊這筆標案將可望替公司挹注未來三年營運成長動能，且由於軍方安規認證嚴格，有機會替精誠資訊帶來其他商用、企業、政府等其他標案。

展望下半年，精誠表示，公司持續加大AI投資力道，自建的AI平台在航空業與製造業已經有成功案例；同時整合算力、算法與算術三大技術能力，為企業客戶建構專屬、安全、可推論的AI系統，協助企業解決營運痛點並提升營運韌性。

據了解，精誠資訊在進攻AI的同時，也不斷強化資安防禦規格，以強化使用者資安防護。精誠資訊表示，面對AI驅動的營運轉型，企業資安已不再是單點部署或單一產品的導入，而是涵蓋風險可視化、即時判斷分析、跨域聯防與持續營運的整體治理工程。

精誠資訊受惠於國防部標案利多消息挹注，推動公司股價早盤攻上漲停，終場收144元，股價創下超過一年以來新高。三大法人合計買超1,186張，連續三個交易日買超。

精誠資訊公告4月合併營收41.98億元、月減9.3％、年成長28.3％，累計今年前四月合併營收161.66億元、年增23.4％，為同期新高。法人看好，AI帶動基礎建設出現更新，且同樣國防應用也開始導入AI功能，精誠資訊在這波標案挹注下，今年及明年營運動能有望接連衝高。