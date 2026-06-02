快訊

涉我海權卻被排除在外… 學者：日菲協議 政府別當路人甲

美伊和談遇挑戰！川普喊以黎停火 以色列總理卻稱以軍將繼續行動

川普：可能在未來一周達成延長停火協議、開放荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／特用化學、電源、CCL 搶鏡

經濟日報／ 新光臺灣半導體30 ETF投資團隊

盤勢分析

台股進入6月行情，受惠台北電腦展、蘋果開發者大會接力登場，加上台積電（2330）營收有望改寫新高等利多激勵下，預期台股有機會出現「五不窮六不絕」，大盤繼續向上挑戰新高。

昨（1）日輝達舉辦GTC大會，執行長黃仁勳發表「PC新時代」主題演講，再度為台股半導體、AI伺服器及相關零組件股，引爆AI新話題。建議投資人選股方向，仍以具吸引力、低估值等優質半導體指數成分股，或是技術與產品具競爭力之產業與個股，包括晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、ASIC／IP、AI伺服器、電子零組件如電源、散熱、CCL、PCB等為主，中長期成長潛力值得把握。

投資建議

短線台股AI投資主軸成長明確，且朝多族群擴散，帶動半導體類股成熟製程、封測、記憶體、被動元件、矽晶圓、電源管理等族群股價，唯台股乖離率擴大、融資餘額衝高，加上外資空單創高，短線有任何風吹草動，預期盤勢將轉趨震盪，但並非系統風險出現，中長期仍看好台股基本面表現。

黃仁勳 輝達 半導體

延伸閱讀

三大利多發酵…台股6月行情 衝刺46,000點大關

主動式台股ETF 穩穩賺

台股今年漲幅逾50% 正2 ETF 助攻多頭行情

黃仁勳開講助攻！台股大漲604點收45,337點 台積電收2,355元

相關新聞

台股6月開門紅 寫五亮點…法人：行情偏多看待

台股6月開門紅，昨（1）日開高走高，在輝達執行長黃仁勳於GTC Taipei演講前，一度飆漲1,198點至45,931點歷史新高，隨後漲幅收斂，終場仍漲604點收45,337點，一舉站上「45K」，締造五大新高亮點。法人指出，指數不預設高點，6月行情仍偏多看待。

證券開戶數創高 老中青齊發

台股行情熱絡，吸引投資人源源不絕湧入市場。臺灣證券交易所昨（1）日公布5月投資人開戶數，台股總開戶人數一舉衝高至1,433.2萬人歷史新高，單月大增13.2萬人，月增近1%，顯示在股市多頭行情號召下，全民持續瘋台股。

12檔中低價題材股 點火

台股昨（1）日延續多方格局，站上45,000點整數關卡，盤面題材股良性輪動，兆豐金（2886）、仁寶等中低價股，吸引短多買盤進駐，點火股價走強。法人預期後市仍有上檔空間，建議採買黑賣紅策略，低接價差操作。

就市論勢／特用化學、電源、CCL 搶鏡

台股進入6月行情，受惠台北電腦展、蘋果開發者大會接力登場，加上台積電營收有望改寫新高等利多激勵下，預期台股有機會出現「五不窮六不絕」，大盤繼續向上挑戰新高。

創新板聚焦前瞻產業

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，台灣擁有全世界最強大的電子與半導體供應鏈作為堅實後盾，未來證交所將透過「台灣創新板（tib）」持續引導資金投入前瞻產業，讓「資本島」與「科技島」發揮「魚幫水、水幫魚」的加乘效應，響應政府亞洲創新籌資平台政策願景，為前瞻企業打造具備國際競爭力的籌資聚落。

前進COMPUTEX 打造亮點

臺灣證券交易所今年再度參與全球科技盛會COMPUTEX 2026，為迎接來自全球科技與財經媒體，證交所今年特別於南港展覽館一館4樓VIP簡報室，以「Beyond the Exchange, Behind the World's AI」為主題，精心打造「TWSE Media Lounge」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。