就市論勢／特用化學、電源、CCL 搶鏡

台股行情熱絡，吸引投資人源源不絕湧入市場。臺灣證券交易所昨（1）日公布5月投資人開戶數，台股總開戶人數一舉衝高至1,433.2萬人歷史新高，單月大增13.2萬人，月增近1%，顯示在股市多頭行情號召下，全民持續瘋台股。

2026-06-02 00:43