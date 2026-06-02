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星宇強化東北亞布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空（2646）昨（1）日開航韓國首個台北-釜山，為經常往返東北亞的旅客提供更優質舒適的選擇。並計劃於今年8月開航首條歐洲航線-布拉格，正式進軍歐洲市場；10月也將開航峇里島，持續拓展全球航網版圖。

星宇航空台北-釜山航線提供每日一班的密集服務，台中-釜山航線則以每周三班滿足中台灣旅客需求。目前航網橫跨亞洲與北美，整體版圖已拓展至32個城市、共41條航線。

首航特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎，以釜山航線大使身份現身應援，並分享釜山私房旅遊體驗，邀請旅客一同探索這座充滿海港魅力的城市。

星宇航空策略長劉允富表示，釜山航線的開闢不僅進一步強化星宇航空在東北亞市場的布局，更透過台北、台中雙點直飛，為北中南乘客提供更便捷的航班選擇。憑藉釜山緊鄰市區與迷人海港的優勢，星宇航空將提供台、韓雙向旅客更便捷、優質的飛行選擇。

星宇航空正一步步朝向「全功能航空公司」目標邁進，積極擴大全球航網布局。首條歐洲航線「台北－捷克布拉格」預計於8月1日正式啟航，並同步評估開闢澳洲雪梨、歐洲瑞士及西班牙巴塞隆納等新航點；北美市場則以美中地區為主，評估華盛頓DC、芝加哥與達拉斯等航線，持續壯大跨洲版圖。

星宇 釜山 星宇航空

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