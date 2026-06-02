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統一超搶618購物節大餅

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶攻電商年中最大檔「618購物節」商機，投入上千萬元資源，串聯i預購、iOPEN Mall、i划算，以及交貨便、賣貨便等服務，打造自有電商生態系，並整合全台逾7,300家門市寄取件據點擴大布局。

其中，iOPEN Mall受惠商品線持續擴充及平台流量穩定成長，今年業績目標挑戰年增四成以上。

7-ELEVEN數位流通平台「iOPEN Mall」目前已累積服務店家突破12萬家、商品數約600萬件。觀察去年618銷售數據揭露三大消費趨勢，分別為「隨行杯常勝軍」、「季節性剛需」、「療癒IP力」，今年則以「超值回饋、療癒小物、點數加碼」為核心推出三大亮點活動，吸引消費者加碼投入，透過多元優惠活動帶動買氣。

至於7-ELEVEN i預購近年觀察618消費趨勢，消費者不再只是在電商購物節單純搶便宜，更傾向進行「季節型補貨」與「高回饋時機點採購」，以618檔期為例，像是涼夏降溫商品如手持風扇、循環扇、涼感寢具、冰品飲料等，受夏天高溫帶動需求明顯提升；至於清潔洗劑、冷凍調理食品等囤貨型商品，許多家庭客群會趁多入數與高回饋活動購入，帶動「一次買齊」補貨需求。

電商 618購物節

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