聽新聞
0:00 / 0:00
中菲行四大策略 催出戰力
指標物流業者中菲行（5609）董事長錢文君昨（1）日表示，該公司因應未來變局將提出四大策略，包括深化跨產品與跨區域整合能力、強化AI與數位化應用、持續投入人才培育與全球組織協同能力建設，以及精進風險管理與財務治理，以提升企業韌性與長期競爭力。
中菲行昨日舉行股東會通過每股配發現金股利5.6元。面對全球供應鏈重組及市場環境充滿不確定性，錢文君表示，持續深化全球營運網絡、數位化能力及跨區域整合服務，協助客戶提升供應鏈韌性與應變能力，同時強化營運效率與競爭力。
錢文君指出，中菲行長期深耕亞洲市場，並逐步拓展北美及歐洲版圖。今年適逢中菲行美國公司成立50周年，自1978年布局菲律賓以來，陸續拓展至馬來西亞、泰國及其他東南亞主要市場，目前已建立覆蓋亞太地區超過130個自營據點的服務網絡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。