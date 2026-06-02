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中菲行四大策略 催出戰力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

指標物流業者中菲行（5609）董事長錢文君昨（1）日表示，該公司因應未來變局將提出四大策略，包括深化跨產品與跨區域整合能力、強化AI與數位化應用、持續投入人才培育與全球組織協同能力建設，以及精進風險管理與財務治理，以提升企業韌性與長期競爭力。

中菲行昨日舉行股東會通過每股配發現金股利5.6元。面對全球供應鏈重組及市場環境充滿不確定性，錢文君表示，持續深化全球營運網絡、數位化能力及跨區域整合服務，協助客戶提升供應鏈韌性與應變能力，同時強化營運效率與競爭力。

錢文君指出，中菲行長期深耕亞洲市場，並逐步拓展北美及歐洲版圖。今年適逢中菲行美國公司成立50周年，自1978年布局菲律賓以來，陸續拓展至馬來西亞、泰國及其他東南亞主要市場，目前已建立覆蓋亞太地區超過130個自營據點的服務網絡。

東南亞 中菲行 亞太

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