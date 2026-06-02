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豐興鋼筋跌價 牽動市況

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼市出現降溫訊號。豐興（2015）昨（1）日鋼筋新價每公噸跌200元，越南和發高爐最新熱軋盤價每公噸降13美元、約當新台幣406元，凸顯一路上漲的鋼價面臨修正壓力，後市受到關注。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情偏向弱勢。美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼下跌為每公噸360美元，澳洲鐵礦砂上周由107.95美元跌至106.85美元。

昨天豐興業務會議拍板，國内廢鋼收購價與鋼筋基價每公噸下跌200元，型鋼維持平盤；市場更傳出南部鋼筋大盤商在豐興開盤後率先跟進降價，每公噸跌300元，跌勢高於豐興，更受到市場注目。

另有鋼廠鋼筋報價較豐興低200元，市場普遍預期跌價情況下，大盤商已提前調整售價，顯示買盤觀望氣氛濃厚。

此外，越南最大鋼廠和發率先調降7月交期熱軋價格每公噸約下跌13美元，新價為每公噸584至585美元（CFR）。

值得注意的是，和發上月才剛大幅調漲熱軋價格。5月公布的6月交期熱軋價格每公噸約調漲50美元，價格一度來到596至598美元，如今短短一個月後即轉為降價，等於將先前漲幅回吐約四分之一，反映市場需求出現變化。

豐興 越南 原物料

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