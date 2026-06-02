雷虎4月每股虧0.05元

無人機大廠雷虎科技（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（1）日公布4月合併營收1.09億元、年增6.4%，單月虧損0.08億元，每股淨損0.05元。

雷虎科技第1季稅後純益為0.52億元、年增40.5%，每股稅後純益0.34元，獲利創單季同期新高。累計前四月合併營收4.85億元、年增10.6%，亦創歷史同期新高。

雷虎科技正積極推動無人機全球佈局，美國國防部無人機優勢計畫預計投入11億美元，採購多達34萬架小型無人機，其中第一階段3萬架，雷虎和美國合作的廠商已接獲1,520架訂單，初估總金額逾760萬美元，目前已進入備料階段，即將投入生產。

後續第二輪標案將在8月登場，雷虎也已提出申請。對此，雷虎正積極推動嘉義大埔美園區建廠計畫，目前已完成結構體工程，配合現金增資計畫順利推動，將隨即展開裝機作業，未來將作為國內外無人機、無人艇合作計畫的組裝生產基地。

雷虎科技董事會稍早通過115年現金增資發行價格，預計發行新股1,200萬股，每股發行價格訂為108元；此次增資的資金用途為購置無菌包材擴線所需機器設備、配合無人載具擴廠購置土地及廠房，以及充實營運資金。