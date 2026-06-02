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長聖5月合併營收年增25% 攻再生醫療

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

長聖（6712）昨（1）日公告2026年5月合併營收9,060.9萬元，月增6.3%、年增25.05%，長聖表示，目前CDMO業務穩定成長，顯示CDMO與新藥雙引擎策略持續發揮效益，帶動營運穩健成長。

長聖並強調將持續深化再生醫療與細胞治療領域布局。在新藥開發方面，異體細胞新藥CAR001已進入高劑量組（Cohort 5），預計於2026年第2季完成Phase I試驗並銜接Phase IIa臨床。

公司說明，CAR001於復發性膠質母細胞瘤（GBM）患者中持續觀察到初步之抗腫瘤活性與臨床訊號。其中一名受試者自2025年7月接受首劑CAR001治療後，持續追蹤已超過十個月，最新MRI影像評估結果依據RANO（Response Assessment in Neuro-Oncology）標準達完全反應（Complete Response, CR），意即在該時間點之影像學檢查上所有目標病灶消失，這位患者目前臨床狀況穩定，並已回到工作崗位。

腫瘤 營收

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