和椿拓機器人設備產線

和椿（6215）表示，看好AI與機器人產業發展前景，預計2026年下半年持續擴充機器人配件及周邊設備產品線，並積極布局「醫療照護、倉儲物流及高風險工業環境」等三大應用市場，擴大功能型機器人解決方案市占率，為後續營運增添成長動能。

此外，和椿日前股東會完成董事長交接，由原副董事長張以昇接任董事長。公司表示，此次世代交替象徵和椿邁入新的發展階段，未來將持續推動AI智慧機器人整合解決方案布局，強化市場競爭力。

卸任董事長、現任首席策略顧問程天縱表示，2023年接掌和椿後，公司歷經營運調整與轉型階段，透過重新定位市場策略及推動組織變革，逐步由傳統零組件供應商轉向提供客製化智慧解決方案的整合服務商。他認為，目前公司已完成轉型基礎建設，並在AI與人形機器人領域建立發展利基，未來成長可期。

新任董事長張以昇表示，過去三年在程天縱帶領下，公司導入國際化管理思維，為轉型機器人整合解決方案供應商奠定基礎。接任後將延續既有發展方向，聚焦AI與機器人技術整合應用，協助解決各產業缺工問題。