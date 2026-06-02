華榮進擊 AI 高階線纜

華榮內外皆美，營運大爆發。線纜大廠華榮（1608）在今年營業報告揭露，將搶進AI高階線纜、擴大半導體領域業務，其中，旗下通信光纜應用於AI算力中心等建設，該公司規劃更新設備並投入智能高芯數蛛網光纜（WTR）。

另外，華榮特別指出，銅已成全球戰略金屬，該公司高品質「無氧銅」（DIP），應用於電力、電動車、發電機平角線，在綠色能源轉型商機上，發揮供應鏈優勢。

值得注意的是，AI科技帶旺相關供應鏈股票大漲，華榮業外大豐收，加上本業持續受惠台電強韌電網，線纜需求強勁，在手訂單滿檔。法人估，華榮第2季光是業外每股獲利有望貢獻約5元。

輝達黃仁勳旋風訪台，AI概念股直漲，華榮手握金居、合晶股票大受惠。據華榮第1季財報，華榮持有金居共約5,862張，帳面金額約13.86億元，每股平均持有均價約236.5元，若以金居昨日收盤價668元計算，帳面金額增值逾25.2億元，而華榮股本約63.27億元，換算第2季將可貢獻每股獲利約3.9元。

另，華榮持有合晶約5,951張，帳面金額約1.94億元，每股平均持有均價約32.7元，若以合晶昨日收盤價97元計算，帳面金額增值逾3.82億元，換算第2季潛在可貢獻每股獲利約0.6元。

本業方面，華榮持續受惠台電強韌電網計畫，華榮表示，近年受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單滿檔，訂單可望一直接到2033年。

法人表示，台電今年固定資產投資計畫共2,611億元，僅次於去年2,690億元，仍處於台電投資高峰期，線纜業接單動能仍強勁。

另一方面，銅價維持高檔亦對線纜業帶來正向發展。線纜業表示，近年全球各國積極發展基礎建設計畫，加上AI如火如荼發展，都拉高對電力設備需求，同步帶旺銅相關應用市場發展。

華榮表示，超高壓電力電纜上，將加速345kV高壓器材第二供應商認證，爭取年度新標案增加工程施工費用；低壓電力電纜上，製造設備陸續電控更新，提升技術及生產效益，擴大半導體相關建廠用線；橡膠電纜方面，華榮表示，工廠已完成更新橡膠押出機。