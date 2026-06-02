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華邦電4月 EPS 1.66元
記憶體廠華邦電（2344）遭列注意股票，昨（1）日應主管機關要求，公告自結4月獲利4.88億元，一個月賺贏過去兩年總和，並較去年同期暴增逾216倍，每股純益1.66元。
展望後市，華邦電看好，AI帶動記憶體需求進入長期成長循環，隨著生成式AI、AI伺服器與終端裝置持續升級，記憶體已從過去景氣循環產品轉變為關鍵基礎資源，現階段供給成長速度仍追不上需求擴張，預期整體產業供需緊俏狀況，短期內難以明顯改善。
華邦電認為，目前記憶體市場缺口已不再侷限於DRAM，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）供應同步趨緊。由於新產能建置需耗費多年，加上無塵室等關鍵基礎設施供應不足，即使各家業者積極擴產，短期內仍難快速補足市場缺口。
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