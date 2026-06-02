台達電、光寶科 四檔俏

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風持續在台引發話題，黃仁勳大喊AI需要更多電力，具備電源管理解決方案的台達電（2308）、光寶科（2301）股價也頻頻創高。

法人分析，台達電首季表現優於預期，預估第2季仍將維持季增。主因在於受惠AI伺服器AC／DC 及 DC／DC訂單強勁，以及一般伺服器需求優於預期，伺服器電源營收第2季可望季增逾三成。其他產品線包括交通、自動化、零組件、液冷及風扇等，也預期將季增。不僅營收規模持續擴大，產品組合也更加優化，推升毛利率及營業利益率上揚。

至於高壓直流輸電（HVDC）將是推動台達電明年營收成長及毛利率擴張的主要動能，台達電正積極開發400VDC 與 800VDC基礎設施。其中400VDC架構因與現有系統相似，推進速度較快。針對高階的800VDC系統，預計明年將大規模量產。法人表示，輝達正加速800VDC 660kW電源機櫃的時程，以確保Vera Rubin的提前導入。隨包括±400V及 800VDC在內的HVDC架構採用率提升，預期HVDC占台達電AI伺服器電源出貨比重，也將持續提升。

因應大型雲端服務供應商（CSP）AI伺服器的電源機櫃規格提升，光寶科也積極與主要客戶合作進行電源櫃開發，目標是第2季出貨50V電源櫃，660kW HVDC 電源櫃預計下半年進行認證。法人分析，針對輝達新一代架構Vera Rubin平台，光寶科的110kW整櫃式電源解決方案（Power shelf ）的開發進度如期，預計6月進入量產。

權證發行商表示，投資人若看好台達電與光寶科後續表現，可挑選價內10%以內，有效天期120天以上的權證介入。