快訊

涉我海權卻被排除在外… 學者：日菲協議 政府別當路人甲

美伊和談遇挑戰！川普喊以黎停火 以色列總理卻稱以軍將繼續行動

川普：可能在未來一周達成延長停火協議、開放荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／台郡 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者何佩儒整理

台郡（6269）積極進行轉型與新技術布局，法人看好，台郡 LCP 軟板已導入液冷系統的漏液偵測與溫控模組應用，預計在美系 AI 客戶伺服器導入資料傳輸應用，目前已有小量出貨，加上市場認為在輝達概念股中，台郡漲勢較為落後，昨（1）日股價亮燈漲停。

法人分析，台郡隨MetaLink技術與AI高速傳輸等高附加價值產品逐步放量，下半年營運可望逐季改善。其自主研發的 MetaLink技術整合液晶高分子材料與疊孔設計，解決伺服器機櫃內訊號衰減與干擾問題，有助伺服器相關營收占比提高。

權證發行商表示，看好台郡後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內，距到期日二個月以上的權證介入。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台郡 伺服器 輝達

延伸閱讀

順德股東會／AI 高階散熱布局開花結果 今年是「均熱片元年」

這兩檔台股基金成分股 聚光超微、輝達概念股

南亞科飆漲停、華邦電創高！15檔記憶體五月漲逾兩成 下一步看什麼？

AI熱潮引發泡沫憂慮 巴隆：五大晶片股真正贏家

相關新聞

台指期 正價差擴大

台指昨（1）日開高走高，上漲604點收45,337點，台指期更大漲720點收46,035點，正價差達697.09點。期貨商表示，正價差持續擴大，已逼近700點水位，為過去極罕見，代表市場對未來行情的預期已經不是短線樂觀，而是直接開始反映未來數月甚至下半年企業獲利與資金行情。

全民權證／鴻海 挑價內外5%

連續五年都大賺超過一個股本的鴻海（2317），受惠AI需求持續爆發，推升公司未來朝向每年賺二個股本方向努力，激勵股價近二日強勢上揚，昨（1）日盤中一度站上300元大關，表現相當亮眼。

全民權證／台郡 兩檔有看頭

台郡（6269）積極進行轉型與新技術布局，法人看好，台郡 LCP 軟板已導入液冷系統的漏液偵測與溫控模組應用，預計在美系 AI 客戶伺服器導入資料傳輸應用，目前已有小量出貨，加上市場認為在輝達概念股中，台郡漲勢較為落後，昨（1）日股價亮燈漲停。

群創、盟立 押寶長天期

美股多頭氣勢未歇，帶動台股昨（1）日續創高點，盤面題材股各自發揮，群創（3481）、盟立（2464）等兩檔強勢飆高，蔚為多頭亮點，預料後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

台達電、光寶科 四檔俏

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風持續在台引發話題，黃仁勳大喊AI需要更多電力，具備電源管理解決方案的台達電（2308）、光寶科（2301）股價也頻頻創高。

最牛一輪／南亞績優 國泰5C 按讚

南亞（1303）今年第1季獲利超越前三年的獲利總和，受惠AI伺服器、高速運算及高階載板需求提升，高頻高速材料、銅箔基板ABF載板等高階電子材料需求與日俱增，相關產品組合與獲利結構有機會進一步改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。