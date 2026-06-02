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全民權證／群聯 選逾五個月
群聯（8299）受益人工智慧（AI）需求強勁，帶動NAND Flash報價持續上漲，法人上修獲利預估值，並認為可望擺脫景氣循環股既定印象，近日股價重啟漲勢。
法人指出，群聯第1季EPS攀升至68.8元，超越去年全年獲利表現，主要拜NAND Flash報價上漲、AI生態系模組客戶強勁需求、產品組合佳及低價庫存挹注。
下半年記憶體大廠資本支出集中在毛利更高的DRAM及HBM，相對NAND Flash增速相對較低，隨AI推理帶動eSSD等儲存需求翻倍成長，法人預期供需缺口擴大且維持較佳漲幅，有助部分抵銷因庫存成本提升對群聯毛利率影響。
權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日150天以上權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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