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不只是手機晶片廠 高盛：聯發科靠「AI 賦能者」狂啃千億商機

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
聯發科。記者簡永祥／攝影
聯發科。記者簡永祥／攝影

近來股價強勢上揚、1日盤中再創歷史新高的IC設計大廠聯發科（2454），高盛證券在最新釋出的個股報告中指出，該公司已不再只是智慧手機晶片供應商，而是希望透過「One MediaTek」策略，打造出完整的AI運算與連接生態系。

高盛證券半導體產業分析師呂昆霖指出，在資料中心ASIC領域，聯發科鎖定全球四大雲端服務供應商需求，AI ASIC業務2026年營收可達20億美元，2027年整體ASIC市場規模上看700-800億美元，聯發科目標市占率達10%-15%。

在AI PC方面，聯發科的運算業務年增率已達80%，營收規模首次突破10億美元。隨Agentic AI普及，PC將從單純執行應用程式的工具，演變為可自主協助使用者完成任務的智慧代理，而這正是聯發科未來的重要成長機會。

在智慧汽車方面，聯發科的車用平台布局涵蓋智慧座艙、車載聯網、及關鍵零組件，並與全球超過20家車廠（OEM）合作，超過3,500萬輛汽車採用聯發科方案，使過去五年車用業務大增385%。未來則將跨足AI定義汽車的新時代。

AI眼鏡方面，由於AI眼鏡將成為Agentic AI時代最重要的新終端平台之一，2030年全球市場規模將達1億副，五年內成長10倍，因此聯發科將以3D低功耗運算架構、AI推論能力及無線連接能力等優勢積極搶占市場。

呂昆霖指出，聯發科不打造自有AI伺服器機櫃，而是透過聚焦提供周邊關鍵元件與技術平台，協助更多客戶更快速的切入AI資料中心市場，扮演起AI基礎建設生態系中的「技術賦能者」角色，藉以提升未來ASIC業務的成長潛力。

基於相關策略的發酵，呂昆霖預估聯發科2026-2028年每股稅後純益（EPS）分別為63.29元、132.18元、406.51元。有鑒於未來獲利高速成長，因此建議「買進」、目標價上看5,000元，成為繼凱基投顧6,150元、里昂證券5,922元、小摩5,300元、大摩5,088元後的法人圈目標價第五高。

高盛 聯發科 OEM

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