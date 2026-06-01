盟立獲利／自結4月 EPS 0.11元 股價挑戰200元大關

盟立（2464）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，1日應台灣證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。盟立自結今年4月稅後純益2,200萬元，年增142%；每股稅後純益0.11元，年增141%。

盟立今天股價上漲14.5元，成交量逾2.27萬張，收199元。相較於5月20日的股價尚在124.5元的低點，其後連五漲至27日收盤價177元，五個交易日漲幅逾42.1%。28日下跌，收168元。後再連二漲，挑戰200元大關。

近年積極轉型為聚焦半導體自動化系統及人形機器人市場的盟立，熬過二年的產品驗證期，2026年迎來新產品陸續出貨的營運爆發期。盟立董事長孫弘表示，走過轉型的低谷，盟立今年迎來營運大爆發，確立揮別2025年的谷底，重返獲利陣營。

盟立今年首季合併營收18.65億元，季增10.4%，年增7.9%，是近五季單季新高。毛利率18.67%，季增1.05個百分點，年增0.99個百分點。稅後純益4,916.9萬元，較上季由虧轉盈，較去年年增1,275%；每股稅後純益0.24元，獲利表現來到近九季單季新高。