EPS衝向25.3元！外資聯手狂推 這張近300元的鴻海還能追嗎

已連續五年每年都大賺超過一個股本的鴻海（2317），由於受惠AI需求持續爆發，推升該公司未來將朝向每年賺二個股本方向努力，激勵近二日股價強勢上揚，1日盤中一度站上300元大關，表現相當亮麗搶眼。

隨下半年進入Rubin出貨高峰，帶動今年鴻海AI機櫃將翻倍成長，加上電動車、機器人、太空領域等商機勃發，外資高盛證券預估鴻海今年每股稅後純益（EPS）將達19.04元，明年22.49元，2028年25.3元。

基於獲利持續成長，且2027年就將大賺二個股本，兌現公司高層承諾，因而法人圈清一色按讚鴻海，並紛紛上調目標價，目前以高盛的400元最高，其後依序為花旗的360元、野村的352元、滙豐的330元、瑞銀與小摩的310元。

受惠外資圈目標價紛紛上看300元以上，激勵鴻海近來股價伴隨著成交量的明顯擴張而強勢上揚，頗有再啟一波多頭攻勢的跡象，1日盤中最高來到304.5元，站上久違的300元大關，終場則上漲4.5元、收293.5元，攀19年來波段高峰。