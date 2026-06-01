NVIDIA GTC 黃仁勳開講 零壹背板股應聲飆漲停、分析師看好這族群

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講強調，「有用的AI」來臨，並且認為AI不會消滅就業，因為AI能提高軟體工程師生產力；證券分析師認為，黃仁勳的說法點出了資訊安全的重要性，在所秀出的背板股中，零壹（3029）應聲衝上漲停，分析師看好緯軟（4953）、零壹、資通（2471）等資安股的表現。

黃仁勳感謝並介紹台灣生態系與許多供應鏈夥伴，他更宣告，代理AI來臨，「有用的AI」來臨，認為AI不會消滅就業，因為AI能提高軟體工程師生產力，為什麼不多聘軟體工程師」？

針對外界憂慮AI會讓軟體公司倒閉，黃仁勳表示，情況剛好相反，因為會有許多代理，從事許多軟體工具，但這些軟體必須要以AI能使用的方式呈現。

從黃仁勳秀出的供應鏈背板中，資安股零壹也在其中，隨著黃仁勳的演講點到資 安全的重要，股價急衝上漲停105.5元鎖死；相關資訊服務中，緯軟也同樣急拉衝達134元， 逼近漲停134.5元；資通則是同歩觸及漲停56.2元，盤中漲幅逾7%。

證券分析師張陳浩表示，黃仁勳出乎意料的點出了資訊安全的重要，在演講中強調軟體工程師不會失業，甚至會有3倍數的運用，就是說明資安在包括資料收集、金流等方面的重要性。

張陳浩說，黃仁勳在演講中加持，包括緯軟、零壹、資通等資服股值得留意。