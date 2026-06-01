AI發威欣興今年拚創高 股價站穩千元

受惠人工智慧（AI）需求持續升溫，名列「輝達背板股」的PCB暨載板大廠欣興股價近期站穩千元關卡。欣興看好，今年營運將挑戰歷史新高，並持續擴大ABF載板與高階PCB產能布局，2027年至2028年產能規劃持續發酵。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，為了迎接下一代Vera Rubin架構，輝達今年在台灣的人工智慧超級電腦產能將倍增。名列「輝達背板股」的欣興，已5個交易日站上千元關卡，今年以來股價漲勢凌厲，漲幅逾400%。

欣興先前召開股東會，欣興董事長簡山傑首度主持，他表示，接任後希望將公司資源專注在載板、PCB新技術投資。

欣興指出，今年營運挑戰歷史新高，絕對會是成長的一年，下半年會比上半年好，受惠客戶新品，產能持續開出，市場需求暢旺，明年也會持續成長，2027年至2028年產能規劃持續發酵。

AI需求持續爆發，帶動PCB產業掀起新一波擴產潮，欣興2026年資本支出已大幅上修至340億元，刷新歷史新高，欣興表示，今年資本支出重心會以ABF載板與高階PCB和泰國廠的擴充與建置為主。