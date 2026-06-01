快訊

周董愛店「老街文化阿給」重新開幕才1天 突宣布暫停營業原因曝光

劉德華60歲妻狀態曝光！朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

美國對台政策不變？美防長避談台灣後鬆口：唯一改變是「說話方式」

聽新聞
0:00 / 0:00

為何台積電ADR溢價連五個月縮減？彭博揭台灣散戶猛敲進 還有一原因

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊報導，台積電美國存託憑證（ADR）對在台北交易的台積電股票溢價已降至兩年來最低水準。路透
彭博資訊報導，台積電美國存託憑證（ADR）對在台北交易的台積電股票溢價已降至兩年來最低水準。路透

彭博資訊報導，隨著台灣投資人押注AI行情持續奔騰而大舉買進台積電股票，台積電美國存託憑證（ADR）對在台北交易的台積電股票溢價已降至兩年來最低水準。

根據彭博彙編的數據，台積電ADR在5月相較於台北上市普通股的平均溢價為13.7%，低於去年12月的26%，並已連續第五個月下降。這逆轉先前的趨勢，因為在全球AI行情初期，國際投資人給予台積電的估值，遠高於本地市場的估值。

彭博分析，這一變化主要是由於在台北交易的台積電股票價格大漲所致。今年以來，台積電大漲超過50%，明顯高於ADR不到40%的漲幅。台灣已調整監管規定，允許本地股票基金提高對國內股票的配置比重，推升了這波漲勢。同時，散戶投資人大量湧入AI概念股，引發一股散戶投資熱潮。

Zero One Investment Research執行董事費納多（Vincent Fernando）表示：「過去幾個月來，台灣本地市場對AI景氣周期的氛圍已變得極為樂觀，甚至比美國市場更為積極。與美國相比，台灣市場對AI泡沫的擔憂要少得多。」

台積電ADR長期以來通常都較台北上市股票享有溢價，原因是外資較容易買得到，而且被納入多項熱門指數。此外，ADR具有可自由轉換（fungible）的特性，也就是可以自由轉換為台灣上市的普通股，而台股現股若要轉換為ADR，則需要額外取得監管機關批准。

ADR溢價的縮小顯示，在多年來由海外資金主導台積電估值之後，本地投資人如今正扮演更重要的定價角色。台積電股價的強勁上漲甚至推動台灣股市已躋身全球前五大股票市場。

台積電ADR ADR 台積電

延伸閱讀

台積電病？新一波經濟奇蹟 台股躍升全球第五大股市背後的危險集中

台股今年漲幅逾50% 正2 ETF 助攻多頭行情

台股狂飆散戶踏空？他3萬9全賣傻眼「到底在漲什麼」 網嗨：今年上5萬點

重壓台積電（2330）賺近千萬⋯他獲利114%竟賺輸0050！挨酸：假抱怨真炫耀

相關新聞

為何台積電ADR溢價連五個月縮減？彭博揭台灣散戶猛敲進 還有一原因

彭博資訊報導，隨著台灣投資人押注AI行情持續奔騰而大舉買進台積電股票，台積電美國存託憑證（ADR）對在台北交易的台積電股票溢價已降至兩年來最低水準。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

凌群虛實整合 攻代理市場

系統整合大廠凌群電腦（2453）迎戰AI代理世代到來，同時以虛擬、實體雙邊結合進軍企業用AI市場。法人預期，隨AI代理市場持續成長，凌群未來營運有望搭上這波AI代理商機，為公司營運添新動能。

所羅門將秀人工智慧方案

所羅門（2359）將在台北國際電腦展發表代理式AI視覺系統，整合感知、推理與行動，推動實體AI應用。

研華啟動傳承接班規劃

工業電腦廠研華（2395）啟動董事與管理層級傳承接班規劃，日前宣布今年底前正式導入CXO領導模式，由執行長（CEO）、財務長（CFO）及營運長（COO）共同組成核心領導架構，強化組織韌性與永續治理，奠定企業長青基石。

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

隨美伊停火協議在卡達斡旋下取得進展，市場預期荷莫茲海峽重開，能源通膨壓力暫緩，不過黃金走勢卻相對膠著，主要因聯準會新任主席華許上任後的政策方向，正成為市場焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。