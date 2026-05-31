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期貨商論壇／黃金期 靈活操作

經濟日報／ 華南期貨提供

隨美伊停火協議在卡達斡旋下取得進展，市場預期荷莫茲海峽重開，能源通膨壓力暫緩，不過黃金走勢卻相對膠著，主要因聯準會新任主席華許上任後的政策方向，正成為市場焦點。

據芝商所FedWatch工具顯示，受先前中東衝突推升油價、削弱消費信心影響，市場對聯準會維持高利率更久、甚至在年底前再升息1碼的預期升溫，2026年底前升息機率已超過55%，這也壓縮黃金價格短期反彈空間。

然而，華爾街對黃金的中長期看法仍未轉趨悲觀，多數機構認為今年金價將呈現「前低後高」走勢。各國央行持續推動儲備多元化。最新數據顯示，今年第1季全球央行黃金需求年增3%、達243.7公噸，其中，中國大陸與新興市場是主要買盤來源。去美元化趨勢與全球債務擴張，也為金價提供底部支撐；若黃金ETF資金持續回流，金價今年底前仍有機會挑戰6,000美元。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

華許 聯準會 荷莫茲海峽

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