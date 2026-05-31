所羅門將秀人工智慧方案

所羅門（2359）將在台北國際電腦展發表代理式AI視覺系統，整合感知、推理與行動，推動實體AI應用。

所羅門首度在國內展示雙足人形機器人結合代理人式AI架構方案，透過自然語言指令，機器人可從3至5公尺外辨識，並尋找指定小物件及字體，且自主定位後移動至適當站位與角度，完成穩定抓取。

所羅門表示，此次展示整合主動式感知、推理、移動，與動作執行能力，並透過OpenClaw等代理式AI平台，結合大型語言模型、視覺語言模型與視覺語言動作模型（VLA），讓機器人能理解自然語言指令、主動搜尋目標、自主定位，並完成後續任務執行。

所羅門也提到，實體AI的關鍵挑戰並不只是推理能力本身，而是AI是否能在真實世界中可靠地「看見」、理解環境，並完成實際動作。