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就市論勢／CPU、能源、MLCC 聚焦

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

黃仁勳提前四天來台，除例行拜訪張忠謀與台積電（2330）行程，主要目的是「固樁」。COMPUTEX應是輝達主場，今年全球科技CEO全員到齊，展現「ASIC挑戰GPU」企圖心；AMD宣布百億美元投資台灣AI封測，黃仁勳立即回應輝達的投資更多，GPU霸主地位仍在，但市場更關心CPU、MLCC、功率半導體、能源／電力等族群。

隨台股指數屢創新高，但市場投資人偏向短線思維，資金輪動快速加重操作難度。例如台股把記憶體股當成當沖樂園，利多開高如果漲停鎖不住先賣一趟，利空開低賣壓宣洩又見搶短當沖買盤湧現，這也是台股成交量能暴衝的主因。

投資建議

本次行情波段反轉的五個訊號燈包括：一、外資熱錢買不動了，例如買超500億元但台股收上影線或黑K。

二、台幣匯率升值影響到外銷廠商；三、費半出現骨牌式下跌，特別是出現INTEL與美光大跌；四、股價上漲衍生連鎖性的瘋狂本益比上修、瘋狂傳播2028、2029年展望而市場全盤照收；五、月線第三次攻防後多頭潰敗，5月中旬第一次月線攻防多頭勝指數續漲。

操作建議：一、審慎看多，並注意各族指標股表現以及外資動向；二、建議定時定額分批建倉主動式ETF。

黃仁勳 AMD 張忠謀

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