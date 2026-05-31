快訊

條件限縮！新青安2.0利息補貼逐年歸零 新增排富、年齡等三大緊箍咒

聽新聞
0:00 / 0:00

精確 AI 機器人業務 報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

敏實集團強攻AI機器人，精確（3162）扮要角。塞爾維亞總統武契奇近日訪問敏實大陸未來工廠，根據外電，武契奇透露，雙方將簽署數十項合作協議與商業合約，涉及晶片、機器人與智慧製造等領域，由於敏實旗下精確在塞爾維亞有相關製造基地，可望最受惠。

武契奇透露，在中國大陸企業智元機器人與敏實集團宣布合作，於塞爾維亞建立人形機器人生產基地後，塞國預計很快就能投入人形機器人製造。據悉，敏實旗下精確在塞爾維亞廠新增訂單逐步放量，將成關鍵營運主力。

武契奇近日訪敏實未來工廠，現場機器人做三明治、疊衣服、寫毛筆字、賣爆米花、線上衝切鋁條、搬運物流箱。武契奇表示，在這裡看到生活中的一切都有創新的、智能的解決方案，他大呼「這裡就像22世紀」。

精確今年營收成長主力還是來自大陸新能源車客戶數與電池盒項目增加，以及塞爾維亞廠新增訂單逐步放量，迎來營運新紀元。

敏實集團創辦於1992年，全球擁有78家工廠和辦事處，其生產的汽車外飾件和車身結構件服務80多個汽車品牌，目前，企業產品已從汽車零部件研發、製造，深入到達應用場景階段的人形機器人。

機器人 塞爾維亞 中國大陸

延伸閱讀

COMPUTEX 2026本周登場 大咖點名…實體AI、機器人躍新戰場

COMPUTEX於6月2日登場聚焦3大主軸 引領實體AI時代

AI代理熱爆 科技巨頭按讚 鴻海、廣達、聯發科等看好後市

AI領航技職未來：臺北市打造跨域實作與產業接軌的新世代人才

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

精測擴產 搶 AI 商機

AI浪潮推升高階半導體測試需求，中華精測（6510）總經理黃水可表示，精測目前最大挑戰是產能嚴重不足，因為客戶需求來得太急、量又太大，公司正加速擴充產能，預估8月底第一波擴產完成後，產能至少成長一倍。他形容，AI相關需求已不是過去的百分比成長，而是「幾倍的成長」。

AI 鏈目標價愈喊愈高 里昂上調聯發科到5,922元

AI需求持續升溫，台股供應鏈前景光明，外資法人紛紛調高目標價。統計顯示，聯發科（2454）、穎崴等個股最近獲得外資法人大幅調高目標價，股價有望重新評等。

一周盤前股市解析／航太衛星、載板 可留意

台股上周五（29日）開高179點後，在電子權值股強漲帶動指數漲點快速擴大至千餘點，10點半過後權值股鴻海（2317）在董事長劉揚偉於股東會釋利多帶動飆漲停，終場指數大漲1,096點，以44,732點作收，成交值逾1.8兆元、再寫新天量。

中國信託證開戶、交易抽好禮

歡慶中國信託60周年，中國信託證券特別推出「中信六十 日日月月都精彩」慶祝活動，今年6月1日至6月30日，將在交易日天天都抽出一名贈送「漢來日月行館住宿券」，讓客戶共享慶祝喜悅，一起為中國信託60周年熱鬧慶生！

就市論勢／CPU、能源、MLCC 聚焦

黃仁勳提前四天來台，除例行拜訪張忠謀與台積電行程，主要目的是「固樁」。COMPUTEX應是輝達主場，今年全球科技CEO全員到齊，展現「ASIC挑戰GPU」企圖心；AMD宣布百億美元投資台灣AI封測，黃仁勳立即回應輝達的投資更多，GPU霸主地位仍在，但市場更關心CPU、MLCC、功率半導體、能源／電力等族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。