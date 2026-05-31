精確 AI 機器人業務 報捷

敏實集團強攻AI機器人，精確（3162）扮要角。塞爾維亞總統武契奇近日訪問敏實大陸未來工廠，根據外電，武契奇透露，雙方將簽署數十項合作協議與商業合約，涉及晶片、機器人與智慧製造等領域，由於敏實旗下精確在塞爾維亞有相關製造基地，可望最受惠。

武契奇透露，在中國大陸企業智元機器人與敏實集團宣布合作，於塞爾維亞建立人形機器人生產基地後，塞國預計很快就能投入人形機器人製造。據悉，敏實旗下精確在塞爾維亞廠新增訂單逐步放量，將成關鍵營運主力。

武契奇近日訪敏實未來工廠，現場機器人做三明治、疊衣服、寫毛筆字、賣爆米花、線上衝切鋁條、搬運物流箱。武契奇表示，在這裡看到生活中的一切都有創新的、智能的解決方案，他大呼「這裡就像22世紀」。

精確今年營收成長主力還是來自大陸新能源車客戶數與電池盒項目增加，以及塞爾維亞廠新增訂單逐步放量，迎來營運新紀元。

敏實集團創辦於1992年，全球擁有78家工廠和辦事處，其生產的汽車外飾件和車身結構件服務80多個汽車品牌，目前，企業產品已從汽車零部件研發、製造，深入到達應用場景階段的人形機器人。