快訊

條件限縮！新青安2.0利息補貼逐年歸零 新增排富、年齡等三大緊箍咒

聽新聞
0:00 / 0:00

金色三麥獲利衝高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

金色三麥（7757）總經理葉淑芬表示，既有餐飲事業穩定成長、新品牌布局逐步發酵，下半年預計再開出三家店，再加上海外市場拓展帶動，營收、獲利穩健成長。法人預期，該公司今年營收、獲利有機會續創歷史新高。

金色三麥5月29日受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦的業績發表會，葉淑芬對未來營運與展望作說明。

營運布局方面，葉淑芬表示，新品牌三麥茶樓則被公司視為未來具成長潛力的新品，旗下四座工廠涵蓋啤酒、調酒、無酒精飲料、甜點及冷凍餐點製造，具備跨品類、全鏈整合能力，支撐品牌與通路的營運需求，也為未來拓展海外市場奠定基礎，下半年預計再開出三家新店，包括高雄金色三麥二代店、三麥茶樓首店及微兜。

新品牌三麥茶樓定位為結合茶飲與中式餐食的日常餐飲品牌，由於店型較小、展店彈性較高，三麥茶樓未來在台灣市場有機會拓展超過50家門市。

在產能與技術方面，葉淑芬進一步指出，金色三麥擁有兩座通過ISO22000與HACCP國際認證的自有啤酒生產基地，年釀造總產能達3,000公噸，生產線承襲德國工藝，品質獲國際肯定。

三麥茶樓首店將進駐台北大巨蛋遠東SOGO商場，配合百貨營運時間一起式開幕，新品牌已有約五個潛在據點同步洽談中。葉淑芬分析，將先規劃、調整首店營運模式，最快今年底有機會開出第二家店。

金色三麥更與便利商店推出多款餐點與飲品，也會推出康普茶、氣泡飲及威士忌品牌「奔流」等產品；其中「奔流」威士忌目前已進入超過3,000個銷售通路，加速拓展日本、美國及澳洲市場；未來3至5年外銷市場拓展，成為推升營收的新動能。

營收 餐飲

延伸閱讀

知名手搖飲「李有甜」宣布多店熄燈 粉絲不捨：等你們準備好

黃仁勳旋風再掀科技宅熱 三大園區房市蓄勢待發

華南金獲利三箭頭發威 法說會揭示併購三原則

京都祇園「燒肉牛匠新」於春大直正式開幕　打造高端燒肉新地標 開幕首周贈炙燒生牛肉 百坪空間重現京都街景 全程專人代烤免動手

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

精測擴產 搶 AI 商機

AI浪潮推升高階半導體測試需求，中華精測（6510）總經理黃水可表示，精測目前最大挑戰是產能嚴重不足，因為客戶需求來得太急、量又太大，公司正加速擴充產能，預估8月底第一波擴產完成後，產能至少成長一倍。他形容，AI相關需求已不是過去的百分比成長，而是「幾倍的成長」。

AI 鏈目標價愈喊愈高 里昂上調聯發科到5,922元

AI需求持續升溫，台股供應鏈前景光明，外資法人紛紛調高目標價。統計顯示，聯發科（2454）、穎崴等個股最近獲得外資法人大幅調高目標價，股價有望重新評等。

一周盤前股市解析／航太衛星、載板 可留意

台股上周五（29日）開高179點後，在電子權值股強漲帶動指數漲點快速擴大至千餘點，10點半過後權值股鴻海（2317）在董事長劉揚偉於股東會釋利多帶動飆漲停，終場指數大漲1,096點，以44,732點作收，成交值逾1.8兆元、再寫新天量。

中國信託證開戶、交易抽好禮

歡慶中國信託60周年，中國信託證券特別推出「中信六十 日日月月都精彩」慶祝活動，今年6月1日至6月30日，將在交易日天天都抽出一名贈送「漢來日月行館住宿券」，讓客戶共享慶祝喜悅，一起為中國信託60周年熱鬧慶生！

就市論勢／CPU、能源、MLCC 聚焦

黃仁勳提前四天來台，除例行拜訪張忠謀與台積電行程，主要目的是「固樁」。COMPUTEX應是輝達主場，今年全球科技CEO全員到齊，展現「ASIC挑戰GPU」企圖心；AMD宣布百億美元投資台灣AI封測，黃仁勳立即回應輝達的投資更多，GPU霸主地位仍在，但市場更關心CPU、MLCC、功率半導體、能源／電力等族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。