一周盤前股市解析／航太衛星、載板 可留意

台股上周五（29日）開高179點後，在電子權值股強漲帶動指數漲點快速擴大至千餘點，10點半過後權值股鴻海（2317）在董事長劉揚偉於股東會釋利多帶動飆漲停，終場指數大漲1,096點，以44,732點作收，成交值逾1.8兆元、再寫新天量。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管美伊多變的消息面干擾盤面，然6月起COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，另外景氣對策燈號連五紅，加上美方落實台美投資MOU降低傳產業關稅等基本面利多，可望帶動台股持續挑戰新高，但季線正乖離來到歷史高位、外資期貨淨空單居高不下，短線須提防行情劇烈波動。

操作上可保持適度的資金彈性，建議分批布局AI權值股。長線追蹤族群包括台積電（2330）及先進製程／封裝、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、機箱滑軌、被動元件、功率半導體、航太衛星、特用化學及漲價概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，雖有232關稅調降利多，但加權指數季線乖離率再度來到20%高檔，加上美伊和談陷入拉鋸，導致盤勢於創新高後震盪。

現階段台股基本面與技術面皆屬正向，但漲多即是利空，適度修正降溫有其必要，操作上應避免過度追高，後續關注COMPUTEX展、股東會等題材，看好半導體設備、特化、低軌道衛星、載板、電源供應等族群。

第一金投顧協理黃奕銓認為，加權指數乖離過大，搭配目前籌碼與情緒的擁擠，國際局勢一點消息變化都容易造成巨大震盪，因此操作上，適度的維持一定水位，降低槓桿操作，才比較能夠因應震盪的盤勢。

個股操作上，則是嚴守技術面維持順勢而為，強勢股沿5日線操作，短線則可先關注COMPUTEX相關概念族群，包括伺服器、光通訊等，而強勢族群如被動元件、PCB、矽晶圓等則順勢操作。