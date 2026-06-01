快訊

條件限縮！新青安2.0利息補貼逐年歸零 新增排富、年齡等三大緊箍咒

聽新聞
0:00 / 0:00

一周盤前股市解析／航太衛星、載板 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（29日）開高179點後，在電子權值股強漲帶動指數漲點快速擴大至千餘點，10點半過後權值股鴻海（2317）在董事長劉揚偉於股東會釋利多帶動飆漲停，終場指數大漲1,096點，以44,732點作收，成交值逾1.8兆元、再寫新天量。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管美伊多變的消息面干擾盤面，然6月起COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，另外景氣對策燈號連五紅，加上美方落實台美投資MOU降低傳產業關稅等基本面利多，可望帶動台股持續挑戰新高，但季線正乖離來到歷史高位、外資期貨淨空單居高不下，短線須提防行情劇烈波動。

操作上可保持適度的資金彈性，建議分批布局AI權值股。長線追蹤族群包括台積電（2330）及先進製程／封裝、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、機箱滑軌、被動元件、功率半導體、航太衛星、特用化學及漲價概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，雖有232關稅調降利多，但加權指數季線乖離率再度來到20%高檔，加上美伊和談陷入拉鋸，導致盤勢於創新高後震盪。

現階段台股基本面與技術面皆屬正向，但漲多即是利空，適度修正降溫有其必要，操作上應避免過度追高，後續關注COMPUTEX展、股東會等題材，看好半導體設備、特化、低軌道衛星、載板、電源供應等族群。

第一金投顧協理黃奕銓認為，加權指數乖離過大，搭配目前籌碼與情緒的擁擠，國際局勢一點消息變化都容易造成巨大震盪，因此操作上，適度的維持一定水位，降低槓桿操作，才比較能夠因應震盪的盤勢。

個股操作上，則是嚴守技術面維持順勢而為，強勢股沿5日線操作，短線則可先關注COMPUTEX相關概念族群，包括伺服器、光通訊等，而強勢族群如被動元件、PCB、矽晶圓等則順勢操作。

航太 鴻海 權值

延伸閱讀

台股再創高 法人：短線過熱 整理更有助台股後市

主動式台股ETF 穩穩賺

投顧觀點／中信陳柏州 資金動能強

台股今年漲幅逾50% 正2 ETF 助攻多頭行情

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

精測擴產 搶 AI 商機

AI浪潮推升高階半導體測試需求，中華精測（6510）總經理黃水可表示，精測目前最大挑戰是產能嚴重不足，因為客戶需求來得太急、量又太大，公司正加速擴充產能，預估8月底第一波擴產完成後，產能至少成長一倍。他形容，AI相關需求已不是過去的百分比成長，而是「幾倍的成長」。

AI 鏈目標價愈喊愈高 里昂上調聯發科到5,922元

AI需求持續升溫，台股供應鏈前景光明，外資法人紛紛調高目標價。統計顯示，聯發科（2454）、穎崴等個股最近獲得外資法人大幅調高目標價，股價有望重新評等。

一周盤前股市解析／航太衛星、載板 可留意

台股上周五（29日）開高179點後，在電子權值股強漲帶動指數漲點快速擴大至千餘點，10點半過後權值股鴻海（2317）在董事長劉揚偉於股東會釋利多帶動飆漲停，終場指數大漲1,096點，以44,732點作收，成交值逾1.8兆元、再寫新天量。

中國信託證開戶、交易抽好禮

歡慶中國信託60周年，中國信託證券特別推出「中信六十 日日月月都精彩」慶祝活動，今年6月1日至6月30日，將在交易日天天都抽出一名贈送「漢來日月行館住宿券」，讓客戶共享慶祝喜悅，一起為中國信託60周年熱鬧慶生！

就市論勢／CPU、能源、MLCC 聚焦

黃仁勳提前四天來台，除例行拜訪張忠謀與台積電行程，主要目的是「固樁」。COMPUTEX應是輝達主場，今年全球科技CEO全員到齊，展現「ASIC挑戰GPU」企圖心；AMD宣布百億美元投資台灣AI封測，黃仁勳立即回應輝達的投資更多，GPU霸主地位仍在，但市場更關心CPU、MLCC、功率半導體、能源／電力等族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。