快訊

條件限縮！新青安2.0利息補貼逐年歸零 新增排富、年齡等三大緊箍咒

聽新聞
0:00 / 0:00

中國信託證開戶、交易抽好禮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
中國信託證券舉辦「中信六十 日日月月都精彩」活動，盛大慶祝中國信託60周年。中國信託證券／提供
中國信託證券舉辦「中信六十 日日月月都精彩」活動，盛大慶祝中國信託60周年。中國信託證券／提供

歡慶中國信託60周年，中國信託證券特別推出「中信六十 日日月月都精彩」慶祝活動，今年6月1日至6月30日，將在交易日天天都抽出一名贈送「漢來日月行館住宿券」，讓客戶共享慶祝喜悅，一起為中國信託60周年熱鬧慶生！

中國信託證券「中信六十 日日月月都精彩」首波活動【6月日日抽】自6月1日至6月30日熱鬧登場，將在交易日天天抽獎贈送「漢來日月行館住宿券」，凡在今年3月14日（中國信託生日）至6月29日期間申請新開戶，即可獲得一次抽獎機會；活動期間內，不論為新、舊戶，只要台股或複委託美股交易金額每滿新台幣60萬元，則可再獲得一次抽獎機會，且抽獎次數不限，即累計交易金額愈多、中獎機會愈高。

本活動亦再加碼推出「逢六必抽」的【月月住奢旅】驚喜設計，不僅呼應中信60周年，更讓周年慶的熱鬧氛圍一路延續至年底，全年都能熱鬧參與中國信託60周年慶祝盛事。今年7月1日至12月31日期間，每月逢6日、16日及26日，中國信託證券都將再加碼抽出「漢來日月行館住宿券」，只要在活動期間內，台股或複委託美股交易滿每滿新台幣60萬元，即可參加抽獎。

中國信託證券表示，為熱情慶祝中國信託成立60周年，特別規劃一系列歡慶活動，希望與客戶共同度過難得的重要時刻。未來，中國信託證券也將持續秉持集團「We are family」的精神，以多元投資服務與會員回饋機制，持續陪伴投資人掌握市場機會、享受質感生活。

中國信託 中信 美股

延伸閱讀

新竹大遠百攜手9大銀行 刷卡加碼有感回饋

乾杯「A5和牛燒肉午餐399起」白飯、湯品吃到飽！27歲壽星抽東京機票

中信金（2891）衝60元！不敗教主陳重銘：10幾年來領息賺價差皆超千萬

遠百竹北「邁向60 感恩有您」購物最強回饋開跑

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

精測擴產 搶 AI 商機

AI浪潮推升高階半導體測試需求，中華精測（6510）總經理黃水可表示，精測目前最大挑戰是產能嚴重不足，因為客戶需求來得太急、量又太大，公司正加速擴充產能，預估8月底第一波擴產完成後，產能至少成長一倍。他形容，AI相關需求已不是過去的百分比成長，而是「幾倍的成長」。

AI 鏈目標價愈喊愈高 里昂上調聯發科到5,922元

AI需求持續升溫，台股供應鏈前景光明，外資法人紛紛調高目標價。統計顯示，聯發科（2454）、穎崴等個股最近獲得外資法人大幅調高目標價，股價有望重新評等。

一周盤前股市解析／航太衛星、載板 可留意

台股上周五（29日）開高179點後，在電子權值股強漲帶動指數漲點快速擴大至千餘點，10點半過後權值股鴻海（2317）在董事長劉揚偉於股東會釋利多帶動飆漲停，終場指數大漲1,096點，以44,732點作收，成交值逾1.8兆元、再寫新天量。

中國信託證開戶、交易抽好禮

歡慶中國信託60周年，中國信託證券特別推出「中信六十 日日月月都精彩」慶祝活動，今年6月1日至6月30日，將在交易日天天都抽出一名贈送「漢來日月行館住宿券」，讓客戶共享慶祝喜悅，一起為中國信託60周年熱鬧慶生！

就市論勢／CPU、能源、MLCC 聚焦

黃仁勳提前四天來台，除例行拜訪張忠謀與台積電行程，主要目的是「固樁」。COMPUTEX應是輝達主場，今年全球科技CEO全員到齊，展現「ASIC挑戰GPU」企圖心；AMD宣布百億美元投資台灣AI封測，黃仁勳立即回應輝達的投資更多，GPU霸主地位仍在，但市場更關心CPU、MLCC、功率半導體、能源／電力等族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。