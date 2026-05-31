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皇昌營運邁向收成期

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

皇昌營造（2543）今年營運迎來收成期；在「五股交流道改善工程」、「捷運萬大線之中和到樹林段工程」兩大案完工下，不僅今年業績可望亮眼大爆發，且大批工程人員、技術專家陸續轉進四接工程案下，皇昌將躍升營造國家隊，為國家級能源打下堅實基礎建設。

近年積極參與國家大型基礎建設的皇昌營造，今年營運迎來收成爆發期，其中將緩解全國最繁忙交流道之一的「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」與「捷運萬大線之中和到樹林區段標工程」，兩大國家級指標建設相繼完工下，今年業績可望有亮眼表現。

皇昌營造指出，隨著兩大工程標案完工，大量頂尖工程人員、技術專家，以及高價值重型機具將卸下重任。這群「即戰力」將轉進現有工程案和第四天然氣接收站海事工程標案（四接），不僅將大幅提升皇昌整體資產與人力調配的周轉效率，更讓集團在營建業近年最棘手的「工料雙漲」與通膨推升物資上漲的寒冬中，充分發揮垂直整合、一條龍效益。

隨全球電子大廠紛紛來台設立總部，帶動巨量的國家級能源基礎建設需求，讓「增氣減煤」的綠能轉型政策具備高度急迫性。已超前部署的皇昌營造，不僅深耕三接天然氣工程外，更拿下四接428.2億元的海事工程標案，扛起穩定北台灣科技產業用電的關鍵工程。

在近年積極布局下，目前皇昌營造自有船機隊已擴大至52艘，為全國規模最大的海事工程機隊；未來在推進其他港區更新或離岸能源設施時，這支龐大的海上戰力將為公司構築出極高的技術壁壘與競爭優勢，持續挹注中長期成長動能。

接下來在人員機具陸續到位、一條龍優勢與在建工程儲備充足的互補下，皇昌營造還需克服環境挑戰，不過整體來說，有信心今年營收、獲利表現可望展現極強的成長爆發力。

捷運 業績 國家隊

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