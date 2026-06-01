凌群虛實整合 攻代理市場

系統整合大廠凌群電腦（2453）迎戰AI代理世代到來，同時以虛擬、實體雙邊結合進軍企業用AI市場。法人預期，隨AI代理市場持續成長，凌群未來營運有望搭上這波AI代理商機，為公司營運添新動能。

AI代理市場儼然成為未來雲端服務大廠（CSP）主攻的新焦點，凌群電腦宣示將以虛擬人Syscom Cubi與智慧服務機器人Ayuda的雙機協作，進軍企業AI市場。

凌群電腦指出，Syscom Cubi扮演「智慧大腦」，負責理解需求與決策推理；Ayuda則化身「實體雙手」，即時執行任務。透過虛擬人與機器人的協同合作，展現AI從雲端智慧走向真實世界的應用場景，使智慧服務真正「看得見、摸得到」。

凌群電腦指出，現代AI已發展成具備「交付任務後，便能自動完成」的完整系統。以運用高階GPU算力，藉由大語言模型的腦袋，結合RAG記憶、MCP／Function Calling控制神經以及Agent的規劃和行動。在管理機制上，凌群提出「智慧電腦人管理架構」，協助企業量化AI員工的產能效率、替代效益與投入成本。