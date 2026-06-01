安葆訂單看到2028年

電力系統整合商安葆（7792）受惠AI浪潮帶動資料中心、半導體等需求增加，截至今年首季在手訂單突破120億元，創歷史新高，訂單能見度已達2028年。展望2026年，在關鍵客戶海外大擴產挹注下，全年營收及獲利將同步改寫新猷。

輝達執行長黃仁勳日前直指：台灣未來絕對需要更多能源與電力。「沒有能源，就沒有AI」。安葆董事長陳志復表示，安葆的主要工作就是為接下來的產業發展奠定良好的基礎建設。

陳志復表示，安葆過去倡導多年的「微電網」概念，如今隨著AI數據中心爆發，將得到具體實現。這項實現的地點不全是在台灣，更有可能是在海外。因此，安葆在未來半年至一年內，除了加速發展基礎工程建設所需的各項努力外，還將持續評估海外市場與合作機會。