快訊

條件限縮！新青安2.0利息補貼逐年歸零 新增排富、年齡等三大緊箍咒

聽新聞
0:00 / 0:00

精測擴產 搶 AI 商機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

AI浪潮推升高階半導體測試需求，中華精測（6510）總經理黃水可表示，精測目前最大挑戰是產能嚴重不足，因為客戶需求來得太急、量又太大，公司正加速擴充產能，預估8月底第一波擴產完成後，產能至少成長一倍。他形容，AI相關需求已不是過去的百分比成長，而是「幾倍的成長」。

黃水可預期，AI地端應用明年開始就會逐步看到成果，手機將是AI地端很重要的介面。對精測而言，眼前的市場需求並不缺，真正關鍵是如何在客戶追單快速湧入時，把產能補上。

面對AI需求火熱，黃水可對擴產仍維持審慎。他表示，從整體AI產業趨勢來看，能見度已看到2028年、2030年，因為AI長期方向不會改變。

黃水可透露，部分雲端服務業者確實與精測接觸，詢問為何不進一步擴大產能，但精測考量的是風險，不是技術能力。他直言，若客戶能保證三至五年訂單，公司當然有擴產誘因；但若只有一年需求，後續訂單不明，精測不會貿然投入過大產能，「不是沒有能力做，是沒有能力承擔風險。」

黃水可說，精測成立時，台灣PCB產業許多產能外移，但半導體測試介面板並不是一般PCB。當時台灣客戶若要採購相關產品，必須向美國業者購買，不僅等待時間長，每個案子還都需要特殊設計與反覆溝通。精測正是在這個產業缺口中切入，逐步累積出技術門檻。

黃水可說，一般量產廠產線設定後，可以連續生產數月；但精測一天可能切換十幾、二十個料號，產品必須「一版就要成功」。一般手機、筆電或PC用電路板多為四層至六層板，但精測產品多數已落在40多層至近90層，最高已可做到100多層，顯示其高階製程門檻。

至於AI是否有泡沫化疑慮，黃水可認為，目前市場已很少討論AI泡沫。他表示，AI若從雲端進一步發展到地端，才會進入真正遍地開花的階段，終端應用一旦成形，需求將相當可觀。

精測 半導體

延伸閱讀

AI代理熱爆 科技巨頭按讚 鴻海、廣達、聯發科等看好後市

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

AI需求推升記憶體晶片價格急漲 大陸廠商海外採購升溫

華碩：「代理AI」趨勢難擋

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

精測擴產 搶 AI 商機

AI浪潮推升高階半導體測試需求，中華精測（6510）總經理黃水可表示，精測目前最大挑戰是產能嚴重不足，因為客戶需求來得太急、量又太大，公司正加速擴充產能，預估8月底第一波擴產完成後，產能至少成長一倍。他形容，AI相關需求已不是過去的百分比成長，而是「幾倍的成長」。

AI 鏈目標價愈喊愈高 里昂上調聯發科到5,922元

AI需求持續升溫，台股供應鏈前景光明，外資法人紛紛調高目標價。統計顯示，聯發科（2454）、穎崴等個股最近獲得外資法人大幅調高目標價，股價有望重新評等。

一周盤前股市解析／航太衛星、載板 可留意

台股上周五（29日）開高179點後，在電子權值股強漲帶動指數漲點快速擴大至千餘點，10點半過後權值股鴻海（2317）在董事長劉揚偉於股東會釋利多帶動飆漲停，終場指數大漲1,096點，以44,732點作收，成交值逾1.8兆元、再寫新天量。

中國信託證開戶、交易抽好禮

歡慶中國信託60周年，中國信託證券特別推出「中信六十 日日月月都精彩」慶祝活動，今年6月1日至6月30日，將在交易日天天都抽出一名贈送「漢來日月行館住宿券」，讓客戶共享慶祝喜悅，一起為中國信託60周年熱鬧慶生！

就市論勢／CPU、能源、MLCC 聚焦

黃仁勳提前四天來台，除例行拜訪張忠謀與台積電行程，主要目的是「固樁」。COMPUTEX應是輝達主場，今年全球科技CEO全員到齊，展現「ASIC挑戰GPU」企圖心；AMD宣布百億美元投資台灣AI封測，黃仁勳立即回應輝達的投資更多，GPU霸主地位仍在，但市場更關心CPU、MLCC、功率半導體、能源／電力等族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。