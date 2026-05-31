快訊

條件限縮！新青安2.0利息補貼逐年歸零 新增排富、年齡等三大緊箍咒

聽新聞
0:00 / 0:00

太普高搶歐美環保印刷商機

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

太普高（3284）啟動組織革新與產業升級，新成立製造、建設及海外事業部三大營運體系，同時投入2億元擴建新廠，搶攻歐美環保印刷版材市場商機，新產線明年量產，產能將較現有規模提升1.5倍。

另外，太普高於日本熊本房地產開發案逐步推進，太普高正從傳統印刷材料廠，蛻變為兼具製造、建設與海外資產布局的多元化企業。

太普高董事長呂金發表示，隨著企業版圖擴大，已將原有工廠體系升級為「製造事業部」，不再侷限於印刷版材領域，而是朝向更具彈性與延展性的製造平台發展。董事會已通過投入2億元資金，在高雄大發產業園區增設新產線，主力生產高毛利的環保版材產品。

呂金發指出，近年全球印刷產業朝向減碳與綠色製程轉型，環保版材需求快速升溫，尤其美國、南美洲及歐洲市場成長最為顯著。

太普高 熊本 高雄

延伸閱讀

日經：台灣與中國業者崛起 日企電子零組件市占下滑

「中工雲宇宙AI園區」落成在即，雙北稀缺複合式廠辦園區成企業升級關鍵

海外股票 ETF 買氣旺 00735、00920本月來受益人數增逾48%

「特定工廠AI永續大師講座」第八場登場 聚焦能源韌性與碳管理 助業者掌握低碳轉型新商機

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

精測擴產 搶 AI 商機

AI浪潮推升高階半導體測試需求，中華精測（6510）總經理黃水可表示，精測目前最大挑戰是產能嚴重不足，因為客戶需求來得太急、量又太大，公司正加速擴充產能，預估8月底第一波擴產完成後，產能至少成長一倍。他形容，AI相關需求已不是過去的百分比成長，而是「幾倍的成長」。

AI 鏈目標價愈喊愈高 里昂上調聯發科到5,922元

AI需求持續升溫，台股供應鏈前景光明，外資法人紛紛調高目標價。統計顯示，聯發科（2454）、穎崴等個股最近獲得外資法人大幅調高目標價，股價有望重新評等。

一周盤前股市解析／航太衛星、載板 可留意

台股上周五（29日）開高179點後，在電子權值股強漲帶動指數漲點快速擴大至千餘點，10點半過後權值股鴻海（2317）在董事長劉揚偉於股東會釋利多帶動飆漲停，終場指數大漲1,096點，以44,732點作收，成交值逾1.8兆元、再寫新天量。

中國信託證開戶、交易抽好禮

歡慶中國信託60周年，中國信託證券特別推出「中信六十 日日月月都精彩」慶祝活動，今年6月1日至6月30日，將在交易日天天都抽出一名贈送「漢來日月行館住宿券」，讓客戶共享慶祝喜悅，一起為中國信託60周年熱鬧慶生！

就市論勢／CPU、能源、MLCC 聚焦

黃仁勳提前四天來台，除例行拜訪張忠謀與台積電行程，主要目的是「固樁」。COMPUTEX應是輝達主場，今年全球科技CEO全員到齊，展現「ASIC挑戰GPU」企圖心；AMD宣布百億美元投資台灣AI封測，黃仁勳立即回應輝達的投資更多，GPU霸主地位仍在，但市場更關心CPU、MLCC、功率半導體、能源／電力等族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。