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太普高搶歐美環保印刷商機
太普高（3284）啟動組織革新與產業升級，新成立製造、建設及海外事業部三大營運體系，同時投入2億元擴建新廠，搶攻歐美環保印刷版材市場商機，新產線明年量產，產能將較現有規模提升1.5倍。
另外，太普高於日本熊本房地產開發案逐步推進，太普高正從傳統印刷材料廠，蛻變為兼具製造、建設與海外資產布局的多元化企業。
太普高董事長呂金發表示，隨著企業版圖擴大，已將原有工廠體系升級為「製造事業部」，不再侷限於印刷版材領域，而是朝向更具彈性與延展性的製造平台發展。董事會已通過投入2億元資金，在高雄大發產業園區增設新產線，主力生產高毛利的環保版材產品。
呂金發指出，近年全球印刷產業朝向減碳與綠色製程轉型，環保版材需求快速升溫，尤其美國、南美洲及歐洲市場成長最為顯著。
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