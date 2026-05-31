和迅將上櫃 攻再生醫療

和迅（6986）暫定6月下旬由興櫃轉上櫃。和迅董事長黃濟鴻表示，公司以新藥開發搭配CDMO／CMO雙引擎並進為策略，異體幹細胞新藥HeXell-2020正在進行臨床開發，並布局細胞醫療CDMO/CMO相關服務，掌握再生醫療產成長帶來的長線成長機會。

和迅4月合併營收1,670.6萬元，累計前四月合併營收8,923.6萬元，年增8.65%。公司今年第1季稅後淨利0.27億元，年增1.05倍，每股稅後純益（EPS）0.6元。

和迅目前已掌握幹細胞庫建置、適應症開發與量產平台等核心技術，具備從製程開發到到臨床試驗申請與最終量產的一站式服務能力。

和迅已建置九條專業產線，涵蓋40公升級免疫細胞自動化封閉培養、兩條15公升級幹細胞培養、500公升級外泌體量產，以及每日逾1萬劑的無菌充填產能，服務完整涵蓋細胞醫療產業需求。