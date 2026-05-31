台積電股東會6月4日召開 今年四大議題聚光

台積電（2330）預計6月4日召開股東會，今年無改選，除既定議案，由於台積電大客戶們輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰先後來台，外界預期股東提問將聚焦AI驅動半導體景氣變化、海內外擴廠進度、季配息股息調升計畫、漲價等四大議題。

隨台積電股價創高，台積電股東總人數已突破267萬戶，創新高紀錄，外界預期今年度股東會出席人數可望同步增加。今年度股東會議案有六個報告案，包含去年年報、審計暨風險委員會查核報告、盈餘分派、董事酬勞給付、去年度員工酬勞（分紅）分派、公司募集無擔保普通公司債。

至於承認案及討論案中，以修訂公司章程第19條，將原先公司設董事七至十人改為設董事九至12人較受注目，外界預期將有助延攬國際專業人才加入董事會，擔任獨立董事並提供建言。

台積電官網4月已先更新最新年報，年報提及台積電董事長暨總裁魏哲家致股東報告書，其在報告書中提到，「儘管今年總體經濟不確定性持續存在，我們預期AI相關的需求將持續強勁。憑藉著市場對我們的先進製程、特殊製程和先進封裝技術的強勁需求，有信心台積公司的表現將持續優於產業的成長，並最大化股東價值。」

魏哲家提到，展望未來，觀察到AI模型在消費端、企業端和主權AI領域的採用率持續提升。這趨勢帶動更多運算能力需求，進而支持對先進半導體晶片強勁需求。

台積電股東會報告案之一包含去年員工酬勞（分紅）分派案，市場近期熱議台積電砍員工分紅傳聞，預料將再成話題。台積電日前發布兩點說明，但部分員工仍有疑慮。台積董事長暨總裁魏哲家27日已親上第一線召開員工溝通會。